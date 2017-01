México no puede renegociar el TLC con las manos atrás: Mancera

''México no es un país sumiso y tiene dignidad'', declara el jefe de Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (24/ENE/2017).- El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera advirtió que México no puede renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con las manos atrás ni la cabeza abajo. "México no es un país sumiso y tiene dignidad", sentenció.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario envió un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "México no es un país sumiso, no nos hemos caracterizado por eso; lo que se requiera hacer, lo vamos a hacer por defender lo más importante. Quizá no tengamos dólares, pero tenemos dignidad".

"México tiene dignidad y no debemos ir a negociar con las manos atrás ni con la cabeza abajo; con la cabeza alta y lo que salga y donde tope, tope donde tope vamos con el pueblo de México desde aquí, desde la ciudad".

Luego de entregar camiones recolectores de basura, el jefe de Gobierno informó que pese a las críticas, junto con un equipo de alto nivel, alista ya sus aportaciones para la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

"Muchos me criticaron y me dijeron ¿Con qué fundamento Mancera está pidiendo que la Ciudad de México participe ahora en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? Ya está mal; primero que se ocupe de la Ciudad y luego que vea allá.

"(...) Ayer escuché al Presidente de la República (Enrique Peña Nieto) en un mensaje donde le dijo a uno de los gobernadores que estaba ahí: 'Dígale a los gobernadores que sí los vamos a dejar participar', eso quiere decir que sí se escuchó compañeros; que sí se escuchó, que la Ciudad de México va a participar en esto", afirmó.