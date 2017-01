La Sagarpa descarta represalia de EU para aguacate mexicano

José Calzada dice que el regreso del producto procedente de Jalisco se debió a una cuestión administrativa

CIUDAD DE MÉXICO (24/ENE/2017).- El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, asegura que no se trató de una represalia comercial del gobierno de Estados Unidos, el no haber permitido el ingreso de 100 toneladas de aguacate procedente de Jalisco a ese país.



Confió en que durante los próximos días o semanas se pueda abrir el mercado de este fruto, "es una cuestión administrativa no una represalia comercial y solamente en estos días del Super Tazón vamos a vender 200 millones de dólares de aguacate".



En el programa "Ciro Gómez Leyva por la mañana", aseguró que México ha tenido muy buena relación y comunicación con las autoridades del vecino país del norte, en todo lo que tiene que ver con las exportaciones.



Sin embargo "llevamos cien años de que no podemos exportar aguacate de Jalisco o de ningún otro lugar de México hacia los Estados Unidos y la idea es que ahora se aperture la región de Jalisco, y después podamos avanzar con la región del Estado de México y de Puebla, que también son zonas aguacateras".



El titular de la Sagarpa explicó que uno de los cuatro embarques que no pudieron ingresar a Estados Unidos se fue directamente a Canadá, mientras que los otros tres, se colocaron en el mercado nacional.



Recordó que el 82 por ciento del aguacate que hoy se vende al gobierno estadounidense es de México y siete de cada 10 del mundo los produce el país, como una gran potencia aguacatera a nivel mundial.



Explicó que hay dos temas pendientes en la agenda bilateral; uno de ellos es la importación de papa fresca hacia México, porque el argumento de algunos productores nacionales es que se podría contaminar el alimento con algunas plagas que hay en aquel país.



El otro asunto es la exportación de carne de cerdo hacia Estados Unidos, "y siempre entre los países hay temas que están pendientes y sujetos a negociación o aprobación, no necesariamente es una represalia pero sí reconozco que es un tema pendiente que tenemos con ellos".



En el mismo programa radiofónico, se entrevistó al director de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco, Ignacio Gómez Arregui, quien también confirmó que por cuestiones administrativas las 100 toneladas de aguacate no pudieron ingresar a ese país.



Explicó que el martes 17 de enero recibieron un aviso respecto a que no se pudo firmar el programa de trabajo y decidieron poner los embarques, que ya estaban arribando a la frontera de Reynosa, Tamaulipas, bajo resguardo en una pensión.



"Es una regulación que se ha estado trabajando desde hace unos años, por lo que estamos seguros que próximamente estaremos en ese mercado", confió.



El dirigente refirió que Jalisco produce actualmente cerca de 120 mil toneladas de aguacate al año, de las cuales en 2016 el 50 por ciento se quedó en el mercado nacional y el resto se exportó a unos 17 países, como Canadá, otros sudamericanos, europeos, así como Japón, Hong Kong y Medio Oriente.