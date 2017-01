Trump promete a empresarios 'impuesto fronterizo sustancial'

''Eso no quiere decir que no queramos comercio, porque si comerciamos, pero queremos hacer nuestros productos aquí'', indica

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (23/ENE/2017).- El presidente Donald Trump prometió a líderes empresariales "masivos" recortes de impuestos y regulaciones, pero advirtió que impondrá un "impuesto fronterizo sustancial" a empresas que salgan del país y busquen exportar sus productos a Estados Unidos.



Durante su primer encuentro en la Casa Blanca con empresarios de grandes multinacionales como Lockheed Martin y Johnson & Johnson, Trump sostuvo que países como Japón y China pueden exportar fácilmente a Estados Unidos, pero no en sentido inverso.



"Vendemos carros a Japón y hacen casi imposible que vendamos nuestros carros a Japón y sin embargo, nos venden carros en cientos de miles en los cargueros más grandes que he visto. Tenemos que hablar con ellos de eso. No es justo, no es justo", señaló.



Trump indicó que existe un problema similar con China pues aseguró que mientras el país asiático puede vender sus productos en el mercado estadounidense, la entrada de exportaciones estadunidenses a territorio chino es "muy, muy difícil, casi imposible".



"Eso no quiere decir que no queramos comercio, porque si comerciamos, pero queremos hacer nuestros productos aquí", indicó.



Al encuentro celebrado en la residencia ejecutiva asistieron además presidente de empresas automotrices como Tesla, de ropa como Under Armor y el gigante de los electrodomésticos, Whirlpool.



Trump les advirtió que aquellas empresas que despidan a sus trabajadores en Estados Unidos y construyan plantas en otros países pensando que podrán revender sus productos en este país, su administración no dejará que ello ocurra.



"Van a tener que pagar un impuesto, un impuesto fronterizo, un impuesto fronterizo sustancial", reiteró. "Vamos a tener una tremenda cantidad de negocios de vuelta", añadió.



"Así que cuando alguien quiera abrir una planta, será expedito... No habrá ningún país más rápido, mejor y más justo", agregó.



Trump prometió asimismo que su administración reducirá los impuestos tanto para la clase media como para las empresas "de manera masiva".



"Estamos queriendo bajarlo al 15 o 20 por ciento, y es ahora del 35 por ciento pero quizás más como el 38 por ciento que el 35 por ciento... Eso es grande", señaló.



Finalmente dijo que procederá con su plan de recortar las regulaciones. "Quizás podamos reducir las regulaciones en 75 por ciento, quizás más", expresó.