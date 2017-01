Por falta de acuerdos, mandan aguacate jalisciense hasta Canadá

Se desconoce el motivo por el cual no se formalizó la firma del plan de trabajo, ya que la problemática surgió de último minuto

GUADALAJARA, JALISCO (21/ENE/2017).- La exportación de aguacate jalisciense a Estados Unidos seguirá sin consolidarse. Por la falta de acuerdos entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y autoridades de Estados Unidos para firmar el plan de trabajo las 120 toneladas de producto que se enviaron a ese país el lunes se redireccionaron a Canadá.



Ignacio Gómez, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (Apeajal), explicó que entre el jueves y el viernes se mandaron los cargamentos del "oro verde".



"Tomamos la decisión de redireccionar los embarques a Canadá, un mercado al que exportamos mucho. No hay mucho problema en enviar una carga más para allá", indicó.



Este lunes, tras 83 años de espera, cinco camiones de carga de las empresas Grupo Roquín, Avo Select, Mevi Aguacates Selectos y Grupo Cerritos partieron de Ciudad Guzmán luego de que autoridades de Estados Unidos dieran luz verde a la entrada del producto de Jalisco. Sin embargo esto no se concretó por la falta de firma del plan de trabajo.



El representante de los exportadores señaló que este miércoles tendrán una reunión con José Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el marco de una gira que realizará en Jalisco.



"Esperamos saber qué nos dicen de este tema (el plan de trabajo). Estamos confiados de que están trabajando para resolver este asunto y seguramente pronto se solucionará para retomar las exportaciones a Estados Unidos", indicó Ignacio Gómez.



El presidente de la Apeajal dijo desconocer el motivo por el cual no se formalizó la firma del plan de trabajo y recalcó que la problemática surgió de un último minuto. Aunque confió que el asunto pueda ser resuelto a la brevedad para que este año el aguacate jalisciense pueda llegar a Estados Unidos.



"No sabemos qué haya pasado pero en ese tipo de negociaciones como dicen del plato a la boca a veces se cae la sopa y creo que así sucedió. Hay que esperar y darle confianza a las autoridades, estamos esperanzados en que pronto resuelvan este asunto".

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS