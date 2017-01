Incremento en precio de la tortilla no es generalizado: Profeco

Ernesto Nemer destaca que han detectado picos en Baja California, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO (17/ENE/2017).- El procurador federal del Consumidor, Ernesto Nemer Álvarez, señaló que no hay un incremento generalizado en el precio del kilo de tortilla en el país, sin embargo, se han detectado algunos picos, particularmente en Baja California, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Yucatán, con un costo de hasta 18 pesos.



"El precio de la tortilla no es parejo a nivel nacional, es diferenciado, pues en esos estados de la República era de 16 pesos, 16.50, y subió un peso o 1.50 pesos", aclaró el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en entrevista con "Ciro Gómez Leyva por la mañana".



A partir de esa detección, indicó, se han realizado 26 mil requerimientos de información, y de ese total, 15 mil a los productores de tortilla, principalmente.



Ello, a fin de que informen cuál es su estructura de costo para realizar un análisis y "ver que no se debe traducir ni trasladar exactamente el mismo incremento que el que se liberó la gasolina y el gas, cada costo tiene diferentes elementos".



"Lo que estamos haciendo es obtener esta información de los requerimientos y a partir de ahí sentarnos como lo hicimos el día de ayer con el sector empresarial del país”.



"Con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) para que todos analicemos esta información", indicó el funcionario federal.



De esta manera, subrayó, para que las propias cámaras hagan conciencia con los productores de tortilla para que se disminuya el precio y que entre a un precio promedio que pueda ser acorde con los elementos técnicos que se van a tener luego de realizar el respectivo análisis.



Nemer Álvarez destacó que en las tiendas de autoservicio el precio del kilo de tortilla está entre nueve y 10 pesos, mientras que en establecimientos particulares puede estar entre 12, 13 y 14 pesos.

A su vez, el presidente del Consejo Empresarial de la Industria del Maíz, Felipe Valverde, aseguró que en muchas zonas del país, el kilo de este producto se vende en 14 pesos, incluso en algunas regiones es de 11, 12 pesos por la competencia, lo que obliga a ofrecer un costo más bajo.



Mientras que en el centro del país, el incremento en el kilo de la masa es de siete por ciento, esto es, 20 centavos más, puntualizó también en entrevista con Ciro Gómez Leyva.