Reino Unido dejará el mercado único europeo, advierte May

La primera ministra anuncia la estrategia final para implementar el ‘Brexit’, el cual será votado en el parlamento

CIUDAD DE MÉXICO (17/ENE/2017).- Tras anunciar que Gran Bretaña se saldrá totalmente de la Unión Europea (UE), la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, informó que el acuerdo final con el organismo europeo será sometido a votación del parlamento.



"Puedo confirmar hoy que el gobierno someterá el acuerdo final pactado entre Reino Unido y la Unión Europea a la votación de ambas cámaras del Parlamento antes de que entre en vigor", afirmó.



Al delinear su estrategia de doce puntos, la primera ministra confirmó que el Reino Unido abandonará el mercado común y la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia.



"Quedarse en el mercado común significaría no salirse de la UE para nada", consideró.



Sin embargo agregó que buscará el acceso más amplio posible a través de "un acuerdo comercial" para sectores particulares como el automotriz y los servicios financieros.



"Como una prioridad vamos a buscar un tratado comercial ambicioso con la Unión Europea. Este acuerdo debe permitir el libre flujo de bienes y servicios entre Gran Bretaña y los países miembros de la UE", añadió.



Agregó que el acuerdo debe darle a las empresas británicas "la máxima libertad para operar y comerciar en los mercados europeos y permitir a los negocios europeos hacer lo mismo".



Durante el esperado discurso, la libra se revaluaba para ubicarse en 1.22 dólares, tras la caída la víspera en la que se ubicó en 1.20 dólares.



La política conservadora afirmó que abandonará la UE y no seguirá aportando vastas sumas de dinero anualmente una vez que deje de ser miembro.



"Los días en que Gran Bretaña hacía fuertes contribuciones a la Unión Europea cada año se acabará", aseguró May.



En cuanto a la unión aduanera señaló que se saldrá de dicha unión para tener la libertad de firmar acuerdos con otros países y a cambio firmará un tratado con el resto de los 27 países del organismo europeo.



En su discurso de más de 40 minutos, la política británica señaló que "estamos dejando la UE, pero no estamos dejando Europa" y reiteró su voluntad de llegar a acuerdos recíprocos en materia comercial y migratoria.



"No habrá membresías parciales de la Unión Europea, membresía asociadas de la Unión Europea, ni nada que nos deje mitad adentro, mitad afuera", reiteró.



En cuanto al control de las fronteras, May señaló que va a garantizar los derechos de los ciudadanos europeos que ya viven aquí tan pronto como se pueda, pero no dio detalles de cómo ni cuándo lo haría.



May reiteró su compromiso de concluir las negociaciones en un periodo máximo de dos años a partir de que informe formalmente a Bruselas.



La postura de May es seguir comerciando con Europa y ampliar sus tratados comerciales hacia países como India, Estados Unidos y Brasil para atraer las mejores compañías e inversiones a Gran Bretaña.