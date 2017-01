Jalisco arranca exportación de aguacate a Estados Unidos

Este lunes salieron cinco camiones cargados con 120 toneladas de ‘oro verde’ de diferentes empresas

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2017).- Tras 83 años con las fronteras cerradas, este lunes salió el primer cargamento de aguacate jalisciense hacia Estados Unidos. Se tratan de cinco camiones cargados con 120 toneladas de "oro verde" de las empresas Grupo Roquín, Avo Select, Mevi Aguacates Selectos y Grupo Cerritos.



El 27 de mayo del 2016 el Gobierno de Estados Unidos entregó a México la autorización para que Jalisco pudiera exportar aguacates a dicha nación luego de lograr las certificaciones de sanidad, inocuidad y bioseguridad. Sin embargo, cambios en las regulaciones atrasaron la exportación.



Javier Guízar Macías, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Jalisco, indicó que se trata de un hecho histórico para los productores de la Entidad.



"Hoy estamos cumpliendo la meta de enviar aguacate a Estados Unidos gracias a la unidad y al trabajo de todos. Hay muchos productores presentes, sus pases y sus abuelos hicieron un gran esfuerzo para que esto sucediera", señaló.



El funcionario federal explicó que el producto proviene de nueve huertos que representan una superficie de 157 hectáreas que están en los municipios de Gómez Farías, Zapotlán el Grande y Concepción de Buenos Aires.



Héctor Padilla, secretario de Desarrollo Rural (Seder), aseguró que la exportación de aguacate permitirá aumentar las expectativas de crecimiento económico y crear más empleos en los municipios beneficiados. Indicó que actualmente hay 17 demarcaciones en el Estado que producen el fruto.



Consideró que la entrada de la administración de Donald Trump no representará mayores problemas al sector agroalimentario, pues recordó que México produce alrededor del 20% de los alimentos que importa Estado Unidos.



"El alimento es una necesidad diaria y Estados Unidos no tiene forma de suplirlos. En caso de que haya algunos ajustes en los impuestos, lo van a pagar los consumidores", señaló.



Explicó que el objetivo debe ser mantener e incrementar la exportación al país vecino e hizo un llamado a los productores a no descuidar el mercado que han abierto en otros países de Europa y Asia.



José Cortés González, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco (Apeajal), indicó que desde la fundación del organismo uno de los propósitos más importantes fue exportar a Estados Unidos.



"Hoy ya podemos decir: propósito cumplido. Quiero agradecer y reconocer el trabajo de todo el personal técnico y administrativo de las juntas locales y del comité estatal de sanidad vegetal, así como de los tres niveles de gobierno y de la USDA", indicó.



"En especial quiero agradecer el esfuerzo de los empacadores y productores de Jalisco para conseguir este importante logro".



Alberto Esquer, presidente municipal de Zapotlán el Grande, explicó que el banderazo de salida a los primeros cargamentos de aguacate pone en alto el nombre del municipio.



Jalisco es el segundo productor nacional de aguacate en el país solo detrás de Michoacán. En el 2015 se cosecharon 119 mil 600 toneladas del fruto y de ellas se exportaron 58 mil toneladas a 15 países como Canadá, China y Alemania. Con la apertura de la frontera se prevé que esta cifra llegue a 100 mil toneladas.



