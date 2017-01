Por abusos, Profeco infracciona a 49 casas de empeño

No exhibir precios, carencia de registro o de contrato de adhesión, entre las causas

GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2017).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) delegación Jalisco ha infraccionado a 49 proveedores de casas de empeño, de 194 inspeccionadas, que presentaron irregularidades y violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, como carecer de registro.

Entre los principales motivos para sancionar a estos establecimientos, la dependencia destacó que no exhibían precios a la vista, no tenían registro de casa de empeño ante la Profeco, no entregaban informe de comportamiento atípico o carecían de contrato de adhesión, informó la delegada Gabriela Vázquez Flores.

La delegada también explicó que la Profeco encontró que algunos negocios manejaban información que induce al error o confusión, utilizaban básculas fuera de tolerancia (ocho fueron inmovilizadas), carecían de holograma de calibración o aplicaban restricciones sin especificarlas.

Vázquez Flores señaló que las multas que podrían aplicarse —con base en la violación, intención y capacidad de pago del proveedor— van desde 488 pesos hasta cuatro millones 105 mil pesos.

La Profeco recomendó que antes de empeñar algún artículo o producto, el consumidor tiene derecho a conocer los términos y condiciones de la prestación del servicio, así como el monto del préstamo a otorgar previo a firmar el contrato, entre otras medidas, y ofrece el número 01800 468 87 22.