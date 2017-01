No habrá aumentos injustificados en canasta básica: Profeco Jalisco

La titular de la dependencia en Jalisco asegura que habrá verificaciones en los negocios para proteger al consumidor

GUADALAJARA, JALISCO (13/ENE/2017).- Durante un recorrido por el Mercado de Abastos para verificar que los productos de la canasta básica no hayan tenido un aumento de precio injustificado, la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores, aseguró que no se ha encontrado en el Estado este problema.



"No se va a permitir que haya un pretexto para que los productos de la canasta básica aumenten de precio injustificadamente. Estamos trabajando de la mano con el secretario de Desarrollo Rural y el presidente de UCMA (Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos) para que aquí no haya incrementos. Pero se están verificando en otros mercados, tiendas y fruterías".



La delegada afirmó que, más que ver un alza en los precios, se vio un descenso en productos como el aguacate y jitomate, "esto nos habla de la responsabilidad que tienen los proveedores ante un escenario difícil".



Además, subrayó que el alza a los combustibles no debe impactar de forma considerable en los productos de la canasta básica. "Un producto no podrá subir un 20%, sí hay algunos que su impacto será del dos por ciento o cinco por ciento y eso deberán de justificarlo".



La señora Silvia Álvarez, quien cada semana compra en el Mercado de Abastos, comentó que no ha detectado un incremento en los precios. Aunque algunas otras amas de casa dijeron que algunos productos, como la fresa, se encuentran entre uno y cinco pesos más caros.



Vázquez Flores aseguró que continuarán las verificaciones para proteger al consumidor y que en caso de encontrar un alza injustificada, se llevará a cabo el trámite correspondiente, que podría culminar en una multa de entre los 488 y los cuatro millones 105 mil pesos.



EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN