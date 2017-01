Reformas estructurales en México 'no tienen comparación': OCDE

''Hacia adelante, el país requiere una segunda ronda de reformas y más unidad'', añade

CIUDAD DE MÉXICO (12/ENE/2017).- Ante el contexto internacional complejo, "ni nos rasguemos las vestiduras", ni olvidemos lo logrado, como las reformas estructurales aprobadas que no tienen comparación, consideró el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría.



En el Seminario Perspectivas Económicas 2017, que se realiza en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que si bien hay un reto inesperado y enorme por la incertidumbre que genera el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, México ha construido un acervo de activos.



"Hacia adelante, el país requiere una segunda ronda de reformas y más unidad", añadió en el encuentro en el que también participaron el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el gobernador del Banco de México, (Banxico), Agustín Carstens.



Expuso que el legado de la crisis económica mundial que inició a finales de 2008 ha sido bajo crecimiento, alto desempleo, crecientes desigualdades y la destrucción de la confianza en las instituciones.



Ante este contexto, Gurría consideró que en México "ni nos rasguemos las vestiduras", ni olvidemos lo logrado con tanto esfuerzo y en tanto años como sociedad, como economía y gobierno.



Resaltó que durante los primeros años de la actual administración, se aprobó un acervo de reformas en México que "no tienen parangón, no tienen comparación", en ningún país de la OCDE, ni en ningún otro del mundo.



"Estamos en la etapa de implementación (de las reformas), pero finalmente tenemos bastante clara la brújula, el camino, la hoja de ruta", subrayó Gurría, quien fue secretario de Hacienda en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo.



Tras la implementación de estos cambios estructurales, agregó, hay que impulsar una segunda ronda de reformas pero hay que tener cuidado con los "dentistas legislativos", porque los poderes fácticos nunca dejan de defenderse, siempre encuentran instancias para mantener sus privilegios.



No obstante, afirmó el secretario general de la OCDE, en México tenemos ya una población cada vez más sensibilizada y una legislatura cada vez más experimentada y conocedora.