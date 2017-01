Consumo de té aumentaría este año en México

El nicho de consumidores cada vez va en aumento más allá de los beneficios medicinales

GUADALAJARA, JALISCO (10/ENE/2017).- En México, la cultura del té es apenas incipiente, ya que existe la costumbre de beber infusiones herbales pero no té, pero el nicho de consumidores cada vez va en aumento más allá de los beneficios medicinales.



"Se prevé que el consumo de té en el país crezca de 15 a 20 por ciento durante 2017. Aunado a ello, las preferencias del mercado doméstico son en su mayoría té verde, negro y tisanas", afirmaron las expertas Andrea Gutiérrez y Georgina Barragán, Te Master de Star TREE Tea y fundadora de dicha empresa, respectivamente.



Gutiérrez explicó que se le llama té a la infusión proveniente de la planta denominada Camellia Sinensis, la cual, según su proceso de oxidación, es el color que adquiere, ya sea Blanco, Verde, Oolong, Negro y Puerh, y puede presentarse como puro, aromatizado o mezclado.



Refirió que el té se consume desde 2700 A.C. y su origen es de China.



La Camellia es un árbol que en estado silvestre alcanza de 10 a 15 metros. La planta bajo cultivo es podada en forma de arbusto para limitar su aporte y así favorecer la generación de nuevos brotes y hojas.



Afirmó que el té es el único alimento que contiene teanina de forma natural, un aminoácido psicoactivo que relaja, reduce el estrés y mejora la memoria. Es el responsable de transmitir el sabor al té.



Puntualizó que una tisana es una infusión de mezclas de frutas deshidratadas, flores y hojas que no contiene la planta de la Camellia Sinensis en sus componentes.



Estas tisanas no tienen cafeína, por lo que pueden ser bebidas por todo tipo de personas desde niños, ancianos, embarazadas y personas con hipertensión, además de poder ser consumida a todas horas del día sin preocupación de efectos secundarios, como quitarnos el sueño.



Para Andrea y Georgina no existe la infusión ideal, sino el hábito alimenticio de ser conscientes de lo que introducimos a nuestro cuerpo.



Al mismo tiempo que coinciden con el famoso escritor británico Lewis Carroll, autor de "Alicia en el país de las maravillas", al parafrasear: "Nunca puedes tomar una taza de té lo suficientemente grande o leer un libro lo suficientemente largo para mi gusto".



Georgina Barragán recordó que entre las 15:00 y las 17:00 horas es la hora del té, una costumbre inglesa, que hoy en día sigue en pie en todo Reino Unido.



Esta tradición data de la década de los 40 del siglo XIX, cuando Anna María Stanhope Russell, la séptima duquesa de Bedford, pidió que le sirvieran una taza de té acompañada de un pequeño bocadillo para saciar el antojo entre la comida y la cena; hábito al que pronto invitó a sus amigas, quienes también lo replicaron.



Destacó que alrededor de la hora del té también hay un mundo de elegantes vajillas y mantelería. Incluso, en la vestimenta existe el vestido corte té, que se habituaba en la corte inglesa, pues se trata de un evento prácticamente social.



Dieron a conocer que expositores y productores de comida gourmet más destacados de México se darán cita en la edición 2017 de Expo Café & Gourmet Guadalajara, el encuentro más importante del mundo del café y los productos gourmet para la región Occidente, a celebrarse del 23 al 25 de febrero en Expo Guadalajara.