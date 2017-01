Eliminar gastos innecesarios, ideal para liquidar deudas

El primer paso para enfrentar estas deudas es aceptar que se excedió en el presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO (08/ENE/2017).- Para salir de las deudas contraídas en las festividades decembrinas y con la llegada de los Reyes Magos, no hay que aumentar más los compromisos económicos, es necesario ahorrar, eliminar gastos innecesarios y liquidar los adeudos según las prioridades.



La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) expuso que el primer paso para enfrentar estas deudas es aceptar que se excedió en el presupuesto y no se hizo un consumo inteligente en esta temporada.



Entre los consejos que el organismo da para liquidarlas, está la de no incrementar más las deudas, para lo cual recomienda no utilizar la tarjeta de crédito para comprar artículos innecesarias y pagar más del mínimo.



Además, hay que fijarse metas de ahorro a corto, mediano y largo plazos para contar con dinero ante cualquier imprevisto, ya que 23 por ciento de la población no ahorra, refiere en su publicación "Consejos para tu bolsillo".



Para eliminar gastos innecesarios, aconseja hacer un presupuesto, es decir, anotar los ingresos y gastos para saber cuánto dinero se puede destinar al pago de las deudas, con lo cual se podrá conocer aquello que se puede prescindir y eliminar los gastos hormiga.



La Condusef sugiere también enlistar las deudas según las prioridades, y para saber cuántos meses se tardará en liquidar el adeudo, hay que dividir el monto entre la mensualidad o pago mínimo.