No hay marcha atrás al ajuste en precio de gasolinas: Meade

Señaló que es muy aventurado y temprano hablar de otro aumento en febrero próximo

CIUDAD DE MÉXICO (06/ENE/2017).- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo que no se dará marcha atrás al ajuste en el precio de las gasolinas, porque es un cambio que viene de fuera, aunque ya "estamos buscando la manera de apoyar a los sectores afectados".



Indicó que anteriormente se pudo tener un precio de la gasolina "artificialmente bajo" debido a una mayor producción petrolera en el sexenio pasado y a la diferencia entre el precio del petróleo en ese entonces con lo calculado en el presupuesto.



En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, expuso que hoy la diferencia entre el precio del petróleo y el presupuesto es prácticamente nula, aunado a que la plataforma es sustancialmente menor y a que México se convirtió en el cuarto consumidor más importante del mundo por habitante de gasolina.



"Entonces, esos grados de libertad de gasolina que se tuvieron ya no se tienen y por lo tanto no hay más alternativa que dejar que el precio de la gasolina refleje su verdadero costo", subrayó.



El funcionario federal aseveró que de haber hecho el ajuste en anteriores administraciones, "lo que hubiéramos visto es que el precio del petróleo se determinaba por sus costos, el gobierno no lo hubiera administrado y hubiéramos visto el precio de la gasolina subir y bajar con el precio del petróleo, como hoy funciona en casi todos los países del mundo".



Respecto a la posibilidad de que en febrero próximo se registre un nuevo movimiento al precio del combustible, señaló en entrevista radiofónica que es muy aventurado y temprano hablar de un aumento porque no se tiene suficiente información y aún se analizan temas de índole internacional.



"Es temprano para saber qué va a pasar y la razón por la que no nos hemos movido todavía a un modelo de precio diario es porque anticipábamos en esta semana una gran volatilidad, con cargo a la enorme incertidumbre que se ha generado al amparo de la relación que habremos de construir con Estados Unidos", aseveró.



En ese sentido, Meade Kuribreña reiteró la intención del Gobierno mexicano de buscar una relación constructiva y positiva con Estados Unidos, aunque aclaró que esa incertidumbre que hoy se refleja en el tipo de cambio también se hubiera tenido con la gasolina.



Aclaró que la próxima reunión con las comisiones de Hacienda y de Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) será para explicar este ajuste y para buscar y apoyar desde los dos niveles de gobierno a los sectores más afectados.



Agregó que en ese encuentro se analizará la apertura del mercado de expedición y venta de gasolinas y diésel, así como el tema de los precios y el calendario por regiones.