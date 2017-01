Mercado accionario opera con ligero descenso

El Índice de Precios y Cotizaciones se ubica 46 mil 537.28 unidades

CIUDAD DE MÉXICO (05/ENE/2017).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) abrió con una ligera baja de 0.11 por ciento, luego de sumar tres jornadas consecutivas de incrementos, y opera en línea con los índices de Estados Unidos, donde se publicaron datos del sector laboral.



El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica 46 mil 537.28 unidades, con un descenso de 50.46 puntos respecto al nivel previo, donde destacan las bajas que presentan América Móvil, Wal-Mart y Televisa de 0.38, 0.23 y 0.45 por ciento, respectivamente.



En Wall Street, los índices arrancaron de forma mixta después del arranque positivo del año, donde el promedio industrial Dow Jones baja 0.08 por ciento, lo mismo que el Standard and Poor's 500; mientras que el índice tecnológico Nasdaq sube 0.16 por ciento.



En el arranque de la sesión, en el mercado de renta variable se opera un volumen de 6.5 millones de títulos por un importe económico de 205 millones de pesos, con 47 emisoras que ganan, 29 pierden y tres se mantienen sin cambio.



Los mercados reaccionaron a datos económicos de Estados Unidos como las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana pasada, las cuales se ubicaron en 235 mil, por debajo de lo esperado y respaldando la idea de una recuperación sostenida del mercado laboral.



No obstante, la encuesta ADP de empleo del sector privado mostró la creación de 153 mil posiciones laborales, por debajo de los 175 mil nuevos empleos esperados y permitiendo una apreciación de las divisas frente al dólar. Sin embargo, el dato más relevante será la nómina no agrícola y la tasa de desempleo que se publicarán mañana viernes.



Por otro lado, en Europa se dio a conocer el dato de los precios del productor al mes de noviembre, el cual se ubicó en 0.3 por ciento, en línea con lo estimado.



En sentido opuesto, los precios del petróleo operan en terreno positivo números verdes, con el crudo tipo West Texas Intermediate (WTI) que gana 0.81 por ciento para cotizar en 53.69 dólares por barril y el tipo Brent muestra un incremento 0.83 por ciento a 56.93 dólares por barril.



En el mercado cambiario, esta mañana el peso inicia con una apreciación de 0.80 por ciento o 17 centavos, para cotizar en 21.2740 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base.



Dicho comportamiento se da luego de que el Banco de México (Banxico) realizó ventas discrecionales de dólares en el mercado cambiario en horas en la que la liquidez aún era baja, esto con el fin de evitar que se observe otra depreciación desordenada de la moneda nacional por tercera sesión consecutiva.