Caso extraordinario, cancelación de inversión de Ford: CTM

Confían en que vendrán más inversiones, puesto que buscarán que las empresas norteamericanas mantengan sus proyectos

CIUDAD DE MÉXICO (04/ENE/2017).- México no debe depender sólo de Estados Unidos, por lo que se seguirá promoviendo a México ante el extranjero para que las empresas de otros países inviertan en el país, afirmó Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El líder cetemista consideró como un "caso extraordinario" que la empresa Ford cancelara la inversión de mil 600 millones de dólares para la construcción de una nueva planta en San Luis Potosí; sin embargo, confió en que "vendrán más inversiones", puesto que la central obrera hará "toda la campaña posible" para que las empresas norteamericanas mantengan sus inversiones en México, pero también con otros países, en especial con los orientales como Japón y Corea, "porque ellos no tienen ningún problema para seguir invirtiendo".

"Es un caso extraordinario nunca había pasado en México que una empresa que anuncia que se va a hacer inversión diga que siempre no. Pero no nos debe extrañar, que ese tipo de decisiones por este señor que tomará posesión el 20 de enero (Donald Trump) el vendaval del 20 de enero ya llegó porque el peso de nos fue para arriba. Nosotros no debemos depender solo de Estados Unidos, nos están dando una demostración de que con un vecino con el que han convivido por siglos ahora les parece incómodo", afirmó.

Comentó que en este momento hay plantas en construcción de empresas automotrices, principalmente de Japón y Corea.

Aceves del Olmo detalló que en Pesquería, Nuevo León se está terminando una nueva nave de Kia, la cual dará trabajo a seis mil trabajadores; mientras que en Salamanca, Guanajuato la planta de Mazda genera seis mil 500 empleos "y ellos (Mazda) tienen 230 hectáreas para construir dos plantas más".

"Ya avisaron (Ford) que no van a invertir más de mil 600 millones de dólares, entonces no se hará, pero vendrán otras y hay por ejemplo en Guanajuato se va a construir Toyota ya está empezándose, que es japonesa. Las relaciones con los sindicatos japoneses con nosotros son de primera porque les gusta la forma en las que hacemos las cosas", apuntó.

Comentó que se platicará con General Motors, para que mantenga su inversión en México puesto que Donald Trump ha amagado con cobrarles un arancel del 35% si continúan fabricando una camioneta en territorio mexicano. "No sé si el señor (Donald Trump) ya leyó el TLC ese es para que no haya aranceles, no creo que se pueda".

Indicó que General Motors ha estado en el país desde hace 80 años y tiene cinco plantas que se ubican en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y el Estado de México, por lo que "no es tan fácil que se vayan".

Descartó que en México haya "desempleo elevado", sino que hay zonas como en la franja fronteriza en la que "hace falta gente para trabajar", por lo que la central obrera está impulsando un programa de migración interna para que la población de los estados más pobres del país migren hacia las zonas donde se requiere personal.