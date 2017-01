Amenazan con cerrar 400 gasolineras por inseguridad

Mientras tanto, campesinos convocan a paro nacional contra el aumento en los combustibles el 30 de enero

GUADALAJARA, JALISCO (04/ENE/2017).- Antonio Caballero, presidente del Grupo G500, advirtió anoche del cierre de 400 estaciones de servicio instaladas en todo el país por problemas de vandalismo. Las acciones comenzarán hoy a las 12:00 horas, en caso de que la autoridad no garantice seguridad. Explicó que las estaciones cuentan con el abasto suficiente de combustible; sin embargo, al no contar con garantías de seguridad, determinaron el cierre paulatino.

Ayer, de las manifestaciones y bloqueos por el gasolinazo pasaron a los saqueos, robos de combustible y quemas de llantas en el Valle de México, en el tercer día de inconformidad ciudadana. Durante tres horas, el Periférico Norte, a la altura de Naucalpan, estuvo cerrado a la circulación, luego de que transportistas colocaron sus unidades en ambos sentidos de la vialidad, generando un severo caos que desquició la zona. Mientras que en municipios como Ecatepec habitantes se apoderaron de una pipa de Pemex y regalaron gasolina a la gente que llegaba con bidones (también fue saqueada una tienda departamental en Nicolás Romero, Estado de México).

Pemex detecta una situación crítica por manifestaciones en Chihuahua, Morelos, Durango y Baja California.

Por su parte, el movimiento “El campo es de todos”, que incluye a varias organizaciones campesinas mexicanas, manifestó su rechazo al incremento del precio de los combustibles, de la energía eléctrica y gas, por lo que convocó a acciones de protesta, entre éstas un paro nacional. Calificaron los aumentos como un “duro golpe” a la economía de los mexicanos, que sufrirán como consecuencia el incremento de los precios del transporte público y la canasta básica.

Por eso llamaron a la unidad entre todos los sectores y convocaron a un paro nacional el 30 de enero, como culminación de una serie de medidas como la toma este viernes de las cinco casetas de acceso a la ciudad de México, las de las carreteras de Toluca, Puebla, Cuernavaca, Pachuca y Querétaro.

Los campesinos se sumarán a otras manifestaciones y presionarán para revertir la Reforma Energética, también para desaparecer el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), exigir un aumento salarial y detener la corrupción y robo de energéticos.

La reacción se unió a numerosas expresiones de protesta, entre ellas el cierre de la Carretera México-Querétaro por tercer día seguido, el bloqueo de gasolineras en varios puntos de la capital y la clausura simbólica del edificio de Hacienda.

Organizaciones han llamado a una marcha en el Zócalo para el lunes.

LA CIFRA

19 bloqueos carreteros reportó ayer la Comisión Nacional de Seguridad en 13 entidades del país en protesta por el gasolinazo. De acuerdo con la actualización de la Policía Federal, las afectaciones fueron en accesos de Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Querétaro, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Michoacán e Hidalgo.

En Guadalajara, hoy se tiene una convocatoria para una marcha de La Minerva al Centro, a partir de las 16:00 horas. El lunes reunieron a dos mil 500 personas.

CLAVES

Aumentos en gasolina, luz, gas, tortilla, carne…

Expectativa. Mientras tanto, ante los aumentos en las gasolinas y la energía eléctrica, empresarios y productores del país manifestaron su preocupación y advirtieron que habrá un impacto sobre los precios de los productos de la canasta básica: carne de res, tortilla, leche, autobús urbano y foráneo, taxi y arroz. Sin embargo, también advierten de una inminente alza en las tarifas del transporte público.

Luz. Para el sector industrial aumentaron entre 3.7% y 4.5% en comparación con diciembre de 2016, mientras que, para el sector comercial incrementarían entre 2.6% y 3.5 por ciento. La tarifa de uso doméstico de alto consumo registra un aumento marginal de 2.6 por ciento.

Gas. El costo por litro dependerá de la empresa con la que se adquiera el producto, debido a la liberación del precio; es decir, las cerca de 350 empresas distribuidoras fijarán el precio, de acuerdo con las condiciones de mercado.

Tortilla. El precio de la tortilla podría aumentar 20%, con lo que el costo de este alimento pasaría de 12.73 pesos a 14.40 pesos el kilo, alertó Gerardo Noriega Altamirano, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.

Pan. La industria panadera advierte que se aumentará el precio del producto en un aproximado del 20%, anunció el delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Cananipa), Oliverio Cruz Gutiérrez.

Bloqueos pueden causar desabasto: Pemex

Pemex informó ayer que los bloqueos en 10 terminales y las agresiones a sus instalaciones por parte de ciudadanos inconformes con el aumento de las gasolinas y diésel pueden afectar sus operaciones. “De continuar el suministro se verá seriamente afectado”, indicó la dependencia. También informó que 99.2% del total de estaciones a nivel nacional cuentan ya con inventarios suficientes de la gasolina Magna. Sin embargo, empresarios del sector denuncian desabasto.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

¿Es factible reducir el impuesto a las gasolinas?

Para evitar los impactos por el gasolinazo, cúpulas empresariales y legisladores de oposición impulsan que los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal reduzcan el impuesto a las gasolinas (IEPS). Ante la propuesta, expertos opinan:

• “Prácticamente imposible”

Antonio Sánchez (investigador de la UdeG)

No es posible disminuir el IEPS. Hacerlo implicaría recortar programas presupuestados. Es prácticamente imposible porque las maquinarias financiera y económica del Estado se proyectan con un año de anticipación. Además, la banca otorga créditos con base en la confianza que el Gobierno decreta en su Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público, en la Ley de Ingresos y Egresos. Si hay recortes, México podría perder su calificación de riesgo crediticio y su calificación de Estado seguro.

No hay tal gasolinazo. Yo le llamaría gasolinazo si aumentara el impuesto, pero lo que aumentó fue el costo de la venta del combustible que compramos en mercados extranjeros.

Hay sectores que se están quejando de que aumentará todo… pero las empresas de autotransporte tienen un estímulo fiscal donde el IEPS que pagan se les regresa. Además, ya se publicó el estímulo de deducción de 100% de todo el combustible para el sector agropecuario y pesquero. Al pequeño transportista el IEPS que pague por cada litro se le va a regresar.

• “Impactos al presupuesto”

Efrén Monreal (del Colegio de Abogados Fiscalistas)

Legislativa y hasta políticamente, eliminar o reducir el IEPS durante un ejercicio fiscal en curso es posible, pero no debe siquiera ser considerado: cualquier variación impactaría en las partidas asignadas. El Gobierno federal tendría un déficit importante que obligaría a Hacienda a incrementar la deuda del país.

Aunque las autoridades no lo dieron a conocer con tiempo, los expertos ya advertían un panorama complicado debido a la baja en la producción de petróleo. Ahora la ciudadanía tiene dos vías a elegir: una organización pacífica que demuestre resistencia y molestia a las autoridades, pero también es posible acercarse a grupos colegiados para que promuevan medios de defensa como amparos colectivos. Y con estos amparos tratar de hacer entender al Ejecutivo que debe tomar medidas, aunque no tan drásticas como eliminar el IEPS, porque ese impuesto ya fue presupuestado y, si se deja (de aplicar), vamos a tener serios problemas con gastos etiquetados para ciertos servicios para la sociedad.

• “Golpe a los Estados”

Ignacio Román (académico del ITESO).

Eliminar el IEPS es posible en el Congreso, pero las consecuencias podrían ser más complicadas que las soluciones que se buscan con ella.

Los ingresos petroleros generan un gran porcentaje de las participaciones para los Estados y municipios. Y al reducir o eliminar el IEPS, éstos también disminuirían sustancialmente.

La propuesta debe ir acompañada de alternativas en el gasto para 2017, pues éste no sólo ya fue presupuestado sino que los diputados lo avalaron en mayoría.

Por eso es importante una lógica de reducción, pero saber exactamente dónde (…) La cuestión no es solamente decir cómo bajamos ingresos públicos a partir de la reducción al impuesto a las gasolinas, sino cómo generamos un equilibrio fiscal.

Es muy grave el aumento al precio de los combustibles, pero el problema no es solamente las gasolinas o los ingresos públicos ni el gasto público: el problema es todo: como estructuramos una lógica de ingresos y egresos del sector público que responda a las necesidades de una sociedad, y no de inercias.

REACCIONES EN JALISCO

“Que los partidos reciban menos”

El diputado independiente Pedro Kumamoto se sumó a las voces contra el gasolinazo con la promoción de una iniciativa federal para modificar la forma en que se calcula el financiamiento para los partidos políticos. “La gasolina no bajó y no va a bajar, pero los partidos están más preocupados por señalarse entre ellos que en preparar una solución clara, sensible y sustentable a los problemas detrás del gasolinazo”, escribió en sus redes sociales. “Nos dicen que debemos ajustarnos el cinturón, pero los partidos disfrutarán de un presupuesto de cuatro mil millones. Esto debe cambiar. Por eso hemos construido la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, que pretende reducir de manera significativa el gasto a partidos. ¿Quieren austeridad? Que la den primero”.

La iniciativa de ley fue presentada por el diputado federal independiente Manuel Clouthier desde diciembre del 2015. Actualmente, la bolsa de financiamiento se calcula cada año multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (73.04). El problema con este cálculo es que toma como base el padrón electoral (85.3 millones de mexicanos) y no los votos válidos emitidos en una elección de diputados, en las que generalmente vota menos del 50% del registro. Por eso la iniciativa pretende que la fórmula tome como base los votos válidos emitidos en la elección inmediata anterior.

Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval se solidarizó con la indignación ciudadana que despertó el gasolinazo: “Indigna, la gente tiene razón: no es justo”.

Añadió que en los próximos días dará a conocer una serie de medidas:

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, también habló del tema y pidió a Enrique Peña Nieto dar marcha atrás al aumento, sobre todo porque en su municipio se venderá la gasolina más cara de Jalisco. Enfatizó que no hay un criterio claro para decidir que cargar combustible en Zapopan fuera más caro que en otras ciudades del país, ya que incluso el centro de abasto del área metropolitana se encuentra en este municipio. “A la Ciudad de México y Monterrey les dan un precio más bajo que el nuestro, argumentando costos de transferencia. Yo hago una pregunta: ¿La refinería de Salamanca está más cerca de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México?”.

Adelantó que ayer se reunirían los alcaldes y diputados emecistas para definir cuáles serán las acciones a seguir por este tema, en especial por la posibilidad de convocar a una manifestación. “Mañana (hoy) a primera hora les estaremos comunicando”.

