Consejos de Condusef, para que la cuesta de enero no cueste

La Comisión insiste en tomar en cuenta las cuestiones financieras en los 12 propósitos

CIUDAD DE MÉXICO (31/DIC/2016).- Para evitar la cuesta de enero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ofrece recomendaciones que ayudarán a no recibir el año nuevo sin dinero e iniciar con finanzas sanas y sin deudas.



El organismo insistió en que este año, en los 12 propósitos que acompañan las uvas a comer esta noche, se deben tomar en cuenta los temas financieros.



Destacó que antes de acudir a una casa de empeño (las cuales siempre tienen un repunte en enero), hay que revisar otras alternativas como algún crédito personal o de nómina en alguna institución financiera.



No obstante, aclaró, estas opciones deben ser consideradas únicamente ante una verdadera emergencia.



En un documento publicado en su página de Internet, la Comisión, que preside Mario Di Costanzo, sugirió que si se guardó una parte del aguinaldo, ésta se puede utilizar para liquidar las deudas más pequeñas.



Añadió que si se usaron las tarjetas de crédito para las compras navideñas, se recomienda pagar más del mínimo para liquidar lo más pronto la deuda.



También aconsejó que si el acreedor actual cobra intereses demasiado elevados, se cambie a otro que ofrezca mejores condiciones, así como consultar la página www.buro.gob.mx, donde se pueden comparar diferentes alternativas.



Además, la Condusef propone realizar un presupuesto para conocer la capacidad de pago de las personas y eliminar deudas.



"Primero identifica tus ingresos, es decir, el dinero que recibes, posteriormente registra los gastos que realices, esto te ayudará a conocer en qué y cuánto gastas, también puede ayudarte a eliminar aquellos gastos innecesarios y destinar ese dinero para saldar tus deudas", destacó.



Refirió que el 63 por ciento de la población no realiza un presupuesto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, lo cual puede llevar a que no se tenga un control del gasto y generar presiones financieras.



"Inicia bien este 2017 y aprende de tus errores para que este año consumas de forma inteligente y no hagas compras innecesarias", subrayó.