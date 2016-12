Estímulo contra el gasolinazo alivia a 22 mil productores

Consta de incentivos fiscales en gasolina y el diésel el próximo año para no afectar su producción

GUADALAJARA, JALISCO (30/DIC/2016).- Alrededor de 22 mil productores jaliscienses del sector pesquero y agropecuario serán beneficiados con estímulos fiscales para la gasolina y el diésel a partir de enero de 2017, lo que garantiza que su producción no se verá afectada por el gasolinazo que habrá el siguiente año en el país, aseveró Héctor Padilla Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

“La publicación en el Diario Oficial de la Federación es muy oportuna, ya que se venía retrasando y había dudas de su refrendo, y va poder mantener actividades productivas de alimentos o trabajos de campo y relacionados con la pesca. Es el mismo (estímulo) con el que se operó a través de la Sagarpa en 2016 y es para el padrón ya identificado. Es un refrendo que genera confianza, certidumbre y le da tranquilidad al productor en cuanto al impacto de incremento de precios”.

Padilla Gutiérrez dijo que el padrón de Jalisco tiene productores que principalmente garantizarán que haya maíz suficiente. “Y los pescadores que están integrados a las cooperativas, tanto en la costa como en el caso de la Laguna de Chapala, presas con volumen importante, que son los beneficiarios de este subsidio”.

El funcionario puntualizó que es importante no caer en la especulación de que habrá un alza en el precio final de los productos. “La parte de producción está garantizada, no debe presentarse un fenómeno de incremento de precios que vaya fuera de la normalidad. El costo para llevar los alimentos a su destino es realmente marginal en relación con el costo por parte de producción, no debe manejarse el argumento del incremento a 15 o 18% para que este vaya directo al precio de alimentos”.

El secretario añadió que trabajarán con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar alzas injustificadas. “Lo del transporte de los alimentos no tiene que impactar de forma sustancial en el precio final. Esto genera mucha estabilidad, confianza, no sólo en los productores, sino también a los consumidores. No hay posibilidad de que el estímulo pueda usarse para otro destino, es algo controlado”.

DIARIO OFICIAL

Acuerdo 100/2016

El miércoles pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 100/2016 que da a conocer estímulos fiscales aplicables en todo el territorio a combustible. El porcentaje de estímulo fiscal para la gasolina menor a 92 octanos (magna) y diésel será de 100%; el monto del estímulo para gasolina menor a 92 octanos a 3.180 el litro y 3.580 el diésel; y el precio máximo para gasolina menor a 92 octanos será de 12.30 el litro y 12.90 el litro de diésel.

LA VOZ DEL EXPERTO

Apoyo dará rentabilidad, señala académico

Antonio Sánchez Sierra (investigador de Contabilidad e Impuestos de la UdeG)

El doctor Antonio Sánchez Sierra, profesor investigador del Departamento de Contabilidad e Impuestos de la Universidad de Guadalajara, consideró que el acuerdo 100/2016 es un estímulo “fabuloso” para el sector pesquero y agropecuario ya que podrán deducir 100% del combustible, la deducción consiste en restar de los ingresos ese gasto.

“Con el acuerdo usted la va a poder deducir y le van a regresar el 100% de su IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) pagado. La persona física podía deducir como tope 532 mil pesos, y la persona moral cinco millones 328 pesos, con este acuerdo van a deducir al 100% para disminuir el impacto del incremento de la gasolina. Es bueno porque permite abaratar los costos de alimentos”.

Sánchez Sierra indicó que si por ejemplo el litro de magna llega a 18 pesos, lo máximo que le permitirán deducir por litro es 12.30 pesos. “Si la gasolina menor de 92 octanos cuesta ahorita 14.85, a eso le restas 12.30 no le dejaran deducir 2.55 pesos, lo demás sí. Es fabuloso, casi el 90% de lo que pagaron”.

El académico detalló que si, por ejemplo, se rebasan los cinco millones de pesos se puede deducir toda la gasolina, “pero si te pasas va a permitir 12.30 pesos por cada litro. Eso viene definido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en artículo 74, viene las reglas. Van a tener una mayor rentabilidad con el deducible, y aparte el IEPS le da plus”.