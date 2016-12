Gasolinazo hará ganar a nuestros hijos y nietos: Meade

En entrevista con Aristegui, el titular de Hacienda defiende el aumento de precios a combustibles que comenzará el 1 de enero de 2017

GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2016).- El gasolinazo de 2017 hará ganar al país, "a nuestros hijos y a nuestros nietos", aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, durante una entrevista que dio a la periodista Carmen Aristegui, en la que defendió el aumento de precios que comenzará el 1 de enero de 2017.



El funcionario federal aseguró que el Gobierno mexicano no tuvo más "alternativa aritmética" que permitir el alza, a la que llamó "ajuste" y que en algunos casos comenzará con 20% más el próximo año.



En la charla con Aristegui, Meade insistió en que México debe comprar combustible y que "si queríamos mantener el precio por abajo de lo que nos está costando, si no queríamos reflejar el incremento en el costo, teníamos o que endeudarnos, o que recortar programas, o que subir impuestos. Y no estamos haciendo ninguna de las tres cosas".



También subrayó que "estamos entre los países del mundo donde se vende más barato" el combustible y que México es "uno de los países donde ha subido menos".



En la entrevista, cuando la reportera le preguntó si el Gobierno no teme un estallido social a partir del llamado gasolinazo, Meade insistió en que "no hay una alternativa en consecuencia diferente" y advirtió que mantenerlo "artificialmente bajo" habría significado recortar "los programas de aliento, los programas de salud, los programas sociales".



La reportera le insistió todavía: "¿No están echando gasolina al fuego?". Meade insistió: "La estaríamos echando si hubiéramos utilizado como alternativa el recorte a los programas sociales".



En entrevistas aparte por la mañana, el secretario de Hacienda también descartó que se anticipe un alza de precios y afirmó que, dado que los precios de la gasolina fluctuarán según varios factores, su impacto en la inflación se verá atenuado.



De hecho, insistió en que el precio final de los combustibles ya no es una decisión del Gobierno, sino "resultado de un proceso natural, donde el costo del insumo más relevante de la gasolina se va incrementando en el tiempo (...) No es decisión de un gobierno, sino resultado de una circunstancia".



También estableció que la decisión no tiene nada que ver con la reforma energética.



Con información de Notimex.