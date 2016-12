Amazon viene a México a competir con Netflix

La empresa de comercio decidió lanzar el servicio, pues había recibido mensajes por parte de los consumidores preguntando sobre el servicio y en cuanto a series originales de la empresa

CIUDAD DE MÉXICO (29/DIC/2016).- La batalla entre los servicios de televisión de paga por internet que se da en Estados Unidos entre Netflix y Amazon se traslada a México con la entrada de Amazon Prime Video al mercado.

La consultora eMarketer estima que al cierre de 2016, en Estados Unidos Netflix cuenta con 68% del mercado OTT, mientras que Amazon, que tiene ocho meses en este sector, tendrá 39.2% cuando finalice el año.

Al igual que Netflix, la apuesta de Amazon es por contenidos exclusivos denominados Amazon Originals.

"Si bien el servicio acaba de ser lanzado recientemente de manera global, creemos que el contar con este acervo de producciones originales nos permitirá captar el interés de nuestros clientes alrededor del mundo", explicó la empresa a EL UNIVERSAL.

Entre sus series exclusivas se encuentran Mozart in the Jungle, The Grand Tour, Transparent, The Man in the High Castle, entre otras.

Amazon decidió lanzar el servicio en México pues había recibido mensajes por parte de los consumidores preguntando sobre el servicio y en cuanto a series originales de la empresa.

"Existen diversos proyectos en materia de contenidos originales, tanto nuevas producciones como episodios y temporadas adicionales de las series que ya hemos lanzado, nuestra oferta en este plano será cada vez más interesante", precisó.

Guerra de precios. La fluctuación en el tipo de cambio hizo que Netflix incrementara sus precios este 2016, de manera que el paquete básico, que sólo ofrece acceso a través de una pantalla, cuesta 99 pesos por mes , el servicio estándar, 129 pesos mensuales y el premium está en 159 pesos.