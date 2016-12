Advierten alza en productos

En el Mercado de Abastos se prevé que el gasolinazo de enero encarecerá hasta en un 25% la canasta básica

GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2016).- Si en promedio hoy una persona gasta quincenalmente mil 200 pesos en fruta, verdura y lácteos en el programa de ofertas dominicales del Mercado de Abastos, a partir del 1 de enero de 2017, cuando se aumenten los precios de las gasolinas en el país, el monto ascenderá a, mínimo, mil 500 pesos.

El primer vocal ejecutivo de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, Pedro Ornelas, afirmó que el ajuste en el costo de los combustibles disparará los costos de producción y de transportación de los productos de la canasta básica que se ofrecen en este lugar.

“Vamos a tener un incremento total en los productos de la canasta básica por dos razones muy particulares: para producirlos se necesita el uso de combustibles en tractores y vehículos de carga; el otro punto es el costo de los fletes”, dijo el empresario.

Ornelas explicó que este “gasolinazo” impactará, por una parte, el pago de flete de tomates, plátanos y cítricos que llegan a la Entidad desde Baja California, Tabasco y Chiapas.

Eduardo Gilberto Loría Díaz de Guzmán, miembro del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estimó que la decisión que tomó la administración de Enrique Peña Nieto podría provocar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) crezca en 2017 hasta en 5.5% anual con respecto a este año.

“El año pasado la inflación llegó al nivel históricamente más bajo que contabiliza el INPC desde 1969. Llegó a estar en 2.5% más o menos. Hoy hablamos de una duplicación o poco más en dos años. Eso es lo que preocupa”.

El investigador señaló que cuando se incrementa un precio líder, como el tipo de cambio o los energéticos, se aumentan las expectativas de inflación: “Todo mundo quiere no quedarse atrás frente al aumento de precios”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana, acentuó que el efecto inflacionario podría ser de 4.7 por ciento y sostuvo que el Gobierno federal debe revisar la fórmula para determinar los precios mínimos y máximos de las gasolinas.

En ese sentido, el presidente de la Coparmex Jalisco, José Medina Mora, sostuvo que el alza en las gasolinas “es un golpe fuerte que va directo hacia la inflación” y aseguró que, para que se reduzcan las afectaciones de esta medida, el Gobierno federal debe distribuir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que es uno de los componentes de la fórmula para establecer el precio de las gasolinas.

“En lugar de cargarle a los consumidores este costo, debería absorberlo. Es un ingreso importante. Sin embargo, en la situación en la que estamos está pasando todo ese costo al consumidor y consideramos que es demasiado”.

PERSISTE DESABASTO

‘¡Ya saben que no tengo!’

Un ciudadano llamó a una gasolinera ubicada en la colonia El Batán para preguntar si había combustibles. La recepcionista, con voz irritada, le contestó: “¡Ya saben que no tengo!”.

En esa estación, ubicada en uno de los costados de la carretera a Saltillo, continúa la escasez de gasolina que afecta a los habitantes de la metrópoli desde la semana pasada.

Otro espacio que comparte esta situación está en el fraccionamiento Las Fuentes. Allí, la persona que contestó el teléfono explicó que esperaba que los combustibles llegaran durante la tarde de ayer, pero “en la planta le dijeron que iban a ver” si podían cumplir con el compromiso, pues tenían mucho trabajo.

En la gasolinera Constitución, en la colonia Los Maestros, la encargada respondió: “Hay desde ayer, pero véngase rápido. A ver si no se acaba. Estamos un poco limitados porque toda la mañana han estado viniendo”.

A partir del 1 de enero de 2017, el municipio de Zapopan —donde encuentran los tres negocios mencionados— será uno de los 15 municipios que tendrá los costos más altos en gasolinas. El litro de Magna costará 16.53 pesos; el de Premium, 18.41, y el de Diésel, 17.26.

En una consulta telefónica, se destacó que en 15 de 40 gasolineras de la metrópoli había desabasto de combustibles. Por ejemplo, en Tlaquepaque hubo establecimientos que carecían de Diésel mientras que en Tlajomulco resaltaron los que no contaban con Premium y los que estaban por agotar sus reservas de Magna.

A través de un sondeo en redes sociales, los usuarios reportaron que hasta la tarde de ayer había carencia de combustible en 27 gasolineras de la ciudad. El pasado martes, los cibernautas comunicaron que en 48 de estos establecimientos observaron problemas como desabasto, estaciones sin servicio y saturación.

Bajará el consumo de combustible

El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González Córdova calificó como un “error” la creación de precios máximos para las gasolinas en el país, pues además de la afectación que esto traerá a la economía de las familias, bajará el consumo de gasolina.

“Fue un error gravísimo de la Secretaría de Hacienda no evaluar el impacto social que tiene en la población”. El empresario consideró que debió adoptarse la estrategia emprendida durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, que consistía en subir el precio de la gasolina 11 centavos cada mes.

“Se pudo hacer eso porque si dividimos los dos pesos con un centavo que sube magna entre 12 meses, el aumento sería de siete centavos cada mes. Si en enero se incrementara solo esa cantidad sería asimilable. Pero que le digan a la gente que de un día para otro cuesta tres pesos más por litro es un problema. Nosotros calculamos que en seis meses el consumo de gasolina bajará en al menos 20%, la ciudadanía buscará tener ahorros porque los sueldos no van a subir”.

Pablo González hizo un llamado a los empresarios del ramo a no especular con los combustibles y evitar incurrir en prácticas como sólo vender a crédito, sólo a sus clientes habituales o no vender el producto que tienen hasta que suban los precios, pues acciones como esas los exponen a ser multados o incluso a perder la concesión.

Por lo demás, aseguró que los gasolineros están preparados para la liberación de combustibles e indicó que pueden competir con las marcas extranjeras.

RESTRINGIRÁN VENTA DE BIDONES

Para evitar la reventa después del 1 de enero, los empresarios gasolineros restringirán la venta de combustible en bidones y otros contenedores. Es una práctica que ya ha sido detectada por la Amegas, instancia buscó a la Secretaría de Gobernación, Protección Civil y al Gobierno de Jalisco para que incrementen la vigilancia en gasolineras y no permitan venta de gasolina a un costado de las carreteras.

Pidió también a la ciudadanía no acudir a las estaciones para llevar bidones y otros contenedores con gasolina, pues no les venderán de esa forma. “Algunos compañeros comentaron que había filas. Compran 20 litros en 300 pesos y van a lugares donde no hay gasolina para venderla en 600 o más”.

TELÓN DE FONDO

Golpe al bolsillo de los tapatíos

• Este martes, la Secretaría de Hacienda publicó la lista de precios máximos que estarán vigentes a partir del 1 de enero y hasta el 3 de febrero próximos. Los precios promedio a nivel nacional serán de 15.99 pesos por litro para Magna, 17.79 para Premium y 17.05 para Diésel.

• Sin embargo, los costos en el Área Metropolitana de Guadalajara serán de los más altos en el país. Zapopan, por ejemplo, tendrá un precio máximo de 16.53 pesos para el combustible tipo Magna, de 18.41 para el Premium y 17.26 para el Diésel.

• En contraste, habrá municipios en el Estado de Veracruz con precios de 15.37 pesos, 17.14 y 16.44 por litro. Menos de un peso en comparación. El combustible en Guadalajara también tendrá costos más altos que los municipios más importantes de Nuevo León y la Ciudad de México.

• Los precios máximos estarán vigentes en tanto no se haya flexibilizado el mercado de combustibles en una región. En el caso de Jalisco, esto ocurrirá hasta noviembre del 2017.

LA VOZ DEL EXPERTO

Afectados, todos los mercados

Martín Romero Morett (jefe del Departamento de Economía del CUCEA )

La gasolina es un insumo que incide en todos los mercados. Por eso, el incremento en sus precios se trasladará a prácticamente cada sector: transporte, servicios, alimento y vestido. “Para empezar cualquier producto necesita ser trasladado, movilizado. La gasolina, como la energía, es necesaria en todos los sectores”, dice el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Martín Romero Morett.

Sin embargo, el investigador precisa que tampoco la magnitud del efecto es la misma en todos los mercados, pues cada uno tiene una estructura de costos particular. “Y en esa estructura, la energía también ocupa un porcentaje. Entonces, los incrementos que se den tienen que estar en relación con la particular estructura de costos de cada producto, de cada mercado”.

La canasta básica, o los productos básicos de consumo alimenticio para los mexicanos resentirán esta alza, pero bajo esa misma lógica. Su ejemplo es el sector transporte, donde el precio del combustible no es la única variable de la cual se depende.

“Aun cuando sea importante, hay muchos costos que tiene el servicio: llantas, reparación, chofer, etcétera. Entonces, la gasolina puede tener un impacto relativo dentro del conjunto general. No podemos pensar que es un impacto del 10, 15 o 20% en la gasolina tenga que repercutir en un 10, 15 o 20% del costo del transporte”.

Pese a lo anterior, las condiciones en las que se encuentra el país sí advierten un retroceso, particularmente para millones de mexicanos en pobreza o pobreza extrema.

