La BMV registra ganancias al inicio de sesión

CIUDAD DE MÉXICO (28/DIC/2016).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registra una ganancia de 0.12 por ciento, en una sesión de pocos referentes económicos y un moderado volumen de operación.



El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica 45 mil 354.99 unidades, con un aumento de 55.32 enteros respecto a su nivel previo, destacan las alzas de Cemex y Grupo México de 0.36 y 2.25 por ciento, en ese orden.



En Wall Street, los indicadores bursátiles operan con alzas, donde el promedio industrial Dow Jones sube 0.11 por ciento, el tecnológico Nasdaq lo hace en 0.09 y el Standard and Poor's 500 avanza 0.03 por ciento.



En el mercado de renta variable se negocian 4.2 millones de títulos por un importe de 93.2 millones de pesos, con 39 emisoras que ganan, 20 pierden y 10 que permanecen sin cambio.



Los mercados en el mundo presentan movimientos mixtos, con poca información económica y en donde continúa la fortaleza del dólar.



En Estados Unidos se dará a conocer el indicador de ventas pendientes de casas, mientras que en México no se publicarán cifras relevantes.



En cuanto a los precios del petróleo, el West Texas Intermediate (WTI) inicia la sesión con una moderada pérdida de 0.30 por ciento, en cerca de 53.74 dólares por barril, aunque podría extender las ganancias de las últimas siete sesiones si mañana las cifras de inventarios de petróleo en Estados Unidos muestran un retroceso durante la semana terminada el 23 de diciembre.



En el mercado cambiario, el peso inicia la sesión con una apreciación moderada de 0.06 por ciento o 1.1 centavos, para cotizar alrededor de 20.74 pesos por dólar, de acuerdo con Banco Base.



Debido a que este miércoles no se esperan indicadores económicos relevantes, el tipo de cambio se moverá en función de los precios del petróleo y del apetito por riesgo en otros mercados financieros, consideró.