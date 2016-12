Aumento a precios de gasolina no debe asustar: Meade

El secretario de Hacienda asegura que en 2017 México tendrá un mercado que permitirá a la competencia

CIUDAD DE MÉXICO (27/DIC/2016).- El aumento en el precio de las gasolinas no debe asustar a los consumidores mexicanos, porque con el nuevo esquema se divorciará el precio del petróleo de razones tributarias o políticas, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña.



En entrevista radiofónica en el noticiario matutino de Radio Fórmula, aseguró que a partir de 2017, México tendrá un mercado de gasolinas que permitirá la competencia y que hará que el precio del combustible pueda subir o bajar con base en las condiciones del mercado, como hoy sucede en casi todo el mundo.



Esta mañana, la dependencia federal dio a conocer un aumento en los precios de la gasolina que aplicarán a partir del 1 de enero de 2017, con lo que la Magna subirá a 15.99 pesos por litro y la Premium a 17.79 pesos.



Ello, dijo, son los precios promedio de referencia, sin embargo, variarán en cada una de las 90 regiones del país y a partir de la tercera semana de febrero habrá un ajuste de precios diario.



"Lo que va a pasar ya es que vamos a divorciar el precio del petróleo de razones tributarias o de razones políticas", dijo; a su vez, añadió que en la historia del país, con excepción de unos meses del año pasado, el precio de la gasolina sólo subía y nunca bajaba.



El funcionario añadió: "Lo que veremos a partir de este año, es que la gasolina habrá veces que suba y habrá veces que baje, como se vayan ajustando las condiciones de mercado".



Abundó que "esta es la normalidad, aunado a que permite que ese mercado tan relevante, se aleje de las políticas tributarias y de la política, que se ajuste lisa y llanamente conforme se ajusten las condiciones de precio. Y veremos, en consecuencia, momentos y días donde suba y momentos y días donde vuelva a bajar".



Después, en función de sus políticas comerciales, cada gasolinera tendrá posibilidad de manejar su política de precios en función de lo que la competencia les dicte.



El secretario de Hacienda añadió que este anuncio es un gran cambio porque se hace una regionalización para reflejar el costo de llevar la gasolina, así como el cambio en los precios internacionales.



"Es un cambio tan importante que nos permite hablar por primera vez en nuestra historia, de un mercado de gasolinas, de un mercado en donde se dan ya los elementos de costo, los elementos reales que lo determinen, y no un gobierno que podría mantener el precio artificialmente bajo, o artificialmente alto, en función de sus conveniencias y de sus circunstancias", reiteró.



Consideró que no es razonable que sea el gobierno el que tenga que estar administrando el precio de algo que en el resto del mundo es un mercado competido, es un mercado que genera inversiones y diferentes estrategias comerciales.



Meade Kuribreña reiteró que este cambio permitirá que el país migre a un esquema en donde las gasolinas sean verdaderamente un mercado, en donde reflejen de manera puntual, no solamente el costo de la molécula sino también el costo de logística, y eso permitirá que se manera eventual se cuenten con condiciones de normalidad en el mercado.



"Eso ya permitirá que nos movamos en un esquema de normalidad, que el mercado de las gasolinas en México funcione como funciona en prácticamente todo el resto del mundo. Y que vayamos viendo que el precio se ajusta como se ajustan sus costos, y que éstos se ajusten hacia arriba o hacia abajo en función de lo que vaya sucediendo en el mercado, fundamentalmente del petróleo, que es el insumo fundamental en el costo de la gasolina", puntualizó.

FLEXIBILIZACIÓN DE PRECIOS:

Para conocer el listado completo de la división por regiones PULSA AQUÍ