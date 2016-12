Tapatíos gastan aguinaldo en pagar deudas y regalar ropa

Expertos aconsejan utilizar esta prestación anual para liquidar créditos y ahorrar para enfrentar las dificultades económicas del año entrante

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).- Josué gastó todo su aguinaldo en comprar ropa para él y sus seres queridos. La prenda más cara, un suéter para su novia, le costó 500 pesos en una tienda ubicada en Juárez y 16 de Septiembre. Por cada uno de los otros cuatro regalos desembolsó entre 200 y 300 pesos.

Al salir del establecimiento, destacó que en años pasados decidió ahorrar. Sin embargo, en esta ocasión gastó de más.

Tras dos sondeos para saber en qué utilizan el aguinaldo los tapatíos y qué artículos regalan en Navidad, el primero participaron 304 internautas y la mitad (46%) respondió que usa esta prestación en pagar deudas, mientras 28% ahorra, 19% compra regalos y 7%, viaja.

En el segundo ejercicio, que tuvo 202 participaciones, 44% resaltó que regala ropa, 24% adquiere juguetes, 15% opta por dar efectivo, 7% se decanta por los gadgets para sus seres queridos, 5% por libros y 3% por los electrodomésticos.

De acuerdo con una encuesta que la Coparmex en Jalisco aplicó este año entre 300 empresas para conocer el estatus de la entrega del aguinaldo, una de cada cuatro afirmó que sus trabajadores utilizan este dinero para pagar deudas. La mayoría aseguró que compra bienes de consumo y también genera ahorros.

Según este sondeo, en 2016 los aguinaldos dejarán una derrama económica de seis mil 500 millones de pesos en la Entidad, cifra que representa un incremento de 7% en comparación con 2015.

El año pasado, la Coparmex en Jalisco acentuó que cuatro de cada 10 jaliscienses utilizó el aguinaldo para pagar los productos que adquirió durante “El Buen Fin”.

Isalia Nava Bolaños, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que los mexicanos gastan la mayor parte de su aguinaldo en bienes y servicios relacionados con las fiestas decembrinas, en la compra de regalos y en las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Para no dilapidar el aguinaldo, destaca que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda ahorrar, no realizar compras de pánico y evitar usar la tarjeta de crédito para cubrir gastos cotidianos.

LA CIFRA

38 millones de trabajadores están en condiciones de recibir aguinaldo en el país.

SONDEO CON 506 INTERNAUTAS

¿Qué hacen con su aguinaldo?

46% deudas.

28% ahorran.

19% compran regalos.

7% en viajes.

¿Qué es lo que más regalan en Navidad?

44.1% ropa.

24.8% juguetes.

15.8% efectivo.

7.4% gadgets.

5% libros.

3% electrodomésticos.

Las tiendas departamentales, las preferidas

Isalia Nava Bolaños, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que las mujeres que reciben aguinaldo son las que más realizan compras navideñas.

En una entrevista con la Gaceta Digital de esta casa de estudios, la investigadora aseguró que el 70% de los consumidores realiza sus adquisiciones en tiendas departamentales.

En otra publicación de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, la universitaria destaca que 38 millones de trabajadores en el país están en condiciones de recibir esta prestación.

De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario, 18 millones 180 mil trabajadores mexicanos recibieron el aguinaldo en 2012. Un año después, la cifra se redujo a 16 millones 200 mil. Este órgano de investigación aseguró que el 60% del recurso se destinaría en 2013 a la compra de alimentos. El resto se utilizaría en la liquidación de deudas y en la adquisición de diversos productos.

GASTA EN COCHECITOS Y MONEDAS DE COLECCIÓN

El aguinaldo que Ricardo Arambul recibió cada año desde hace una década le sirvió para regalar ropa a sus amigos y familiares, adquirir juguetes para sus hermanos y ahorrar para enfrentar las dificultades económicas que se presentan en enero. “En otros años lo gasté en regalos. Otra opción es ahorrar e irlo dejando para el mes de enero, cuando me veo más limitado”. Sin embargo, en esta temporada navideña invirtió en su pasión: coleccionar monedas, billetes y autos pequeños.

En este tipo de artículos gastó buena del aguinaldo que recibió por trabajar como cocinero en un restaurante de comida japonesa desde hace seis meses.

Ricardo, de 27 años, dice que el sábado pasado tenía mil 800 pesos y dos días después conservaba sólo 500. El miércoles pasado, aprovechó una visita al Centro tapatío para comprar un billete peruano de 10 intis por el cual desembolsó 170 pesos y que representa la sexta entrega de un total de 60.

Allí presumió los dos autos miniatura que en 1972 y 1974 fueron realizados por empresas europeas. Acentuó que la colección se compone de 60 ejemplares que se ofrecen en los puestos de periódicos de la ciudad cada tres semanas. Hasta el momento tiene 13. Cada uno le costó 250 pesos. Esperará a tenerlos todos para sacarlos de las cajas.

Ricardo resalta que durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro consiguió, a través de un brasileño, una colección de 17 monedas conmemorativas que integran 14 disciplinas, dos mascotas y una bandera.

Además, en su colección tiene billetes de Corea y los que se produjeron en México a partir de 1950.

El tapatío coleccionista indica que lo más importante de ese tipo de ejemplares es la información que los acompaña.

Ante panorama adverso en 2017, recomiendan ahorrar

Ante la incertidumbre que se prevé en 2017 en materia económica por la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, la volatilidad de los mercados internacionales, el incremento en el precio de los hidrocarburos y un posible aumento en la tarifa del transporte público, entre otros aspectos, expertos recomiendan hacer un buen uso del aguinaldo.

Ignacio Román, del Departamento de Economía, Administración y Finanzas del ITESO, destaca que las personas que recibieron esta prestación podrían utilizarla en pagar deudas que se pueden hacer más onerosas en 2017 o en ahorrar para enfrentar las dificultades económicas que vengan.

“Si nosotros rebasamos nuestra capacidad de pago, el impacto que habrá en 2017 será superior al de años anteriores. Hay que ser cuidadosos con la deuda y hay que considerar que todas las señales dan la impresión de que habrá una carga alcista de tasas de interés, por lo tanto los pagos que tengan que hacerse, sobre todo en tarjeta de crédito, pueden ser mucho más elevados”.

Sin embargo, si las personas van a destinar una parte de este dinero en la compra de regalos, aconseja decantarse por los artículos de productores locales, de modo que se fortalezca el mercado interno.

“Si nosotros nos dejamos llevar en una lógica de fiebre de consumo, tratando de de demostrar que a quien más queremos le tenemos que comprar un regalo más caro, caemos en un riesgo muy fuerte, sobre todo ante la expectativa de un año que va a estar muy difícil”.

Para Héctor Luis del Toro, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ante los factores que afectan la economía de las familias, como las condiciones climatológicas o la caída en el precio del petróleo, los trabajadores deben planear el uso que le darán al aguinaldo, guardar una parte del dinero recibido y pensar en que en enero tendrán que afrontar gastos extra. “Deben estar conscientes de esta situación a fin de cuidar lo más que se pueda los dineros que se reciben en estos tiempos. Generalmente, la gente los utiliza para afrontar gastos de fin de año, aunque en la realidad debería ser aprovechado para tratar de quitarse las deudas que se tienen. No hay que olvidar que en enero está a la vuelta de la esquina”.

Efectos de 'El Buen Fin'

De acuerdo con la Coparmex en Jalisco, en 2015, cuatro de cada 10 trabajadores de Jalisco utilizaron el aguinaldo que recibieron en pagar las deudas que adquirieron durante “El Buen Fin”.

ÉPOCA NAVIDEÑA

Profeco suspendió 30 negocios por prácticas irregulares

Durante la temporada navideña de 2015, la delegación jalisciense de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) verificó 225 establecimientos. Por realizar prácticas irregulares, suspendió la actividad en 30 de éstos.

Los trabajadores de la dependencia inmovilizaron mil 671 productos, entre los que había mil 341 juguetes y otras piezas como prendas de vestir, zapatos, bolsas para mujer y artículos de belleza.

Entre las irregularidades detectadas están no exhibir precios a la vista, no entregar comprobantes de venta, carecer de medidas volumétricas, aplicar restricciones sin indicar cuáles son, utilizar publicidad que induce al consumidor al error o la confusión y no tener etiquetado comercial u ofrecerlo en inglés sin traducción al español.

En el operativo destaca que se verificaron las tiendas de autoservicio, las departamentales y de conveniencia, mercados públicos, tiendas de ropa, calzado y artículos electrónicos, restaurantes, bares, salones de eventos sociales, jugueterías, estacionamientos, agencias de viajes, hoteles y farmacias.



Para estas fiestas decembrinas, la Profeco recomienda planear los gastos, priorizar el pago de deudas, dar atención a pendientes médicos, ahorrar una parte del aguinaldo y, si se tiene definido qué compras se realizarán, conocer y comparar antes de comprar.

El organismo destaca que “si piensas comprar aparatos como pantallas o computadoras, deben indagar sobre la marca y modelo que mejor se adapten a tus necesidades dentro de tu presupuesto. Una vez que hayas elegido la marca o modelo del aparato más congruente con lo que necesitas, compara precios en diferentes establecimientos, a fin de que encuentres aquel que te brinde mejores condiciones”.

GUÍA

Preguntas frecuentes sobre el aguinaldo

¿Quiénes tienen derecho?

Todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado y eventuales, entre otros. Dicha prestación laboral anual también aplica para los comisionistas, los agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes, que se rijan por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Los trabajadores que laboraron menos de un año tienen derecho al aguinaldo?

Sí. Tienen derecho a que se les pague la parte proporcional al tiempo trabajado, independientemente de que ya no laboren en la empresa o actualmente estén trabajando para una compañía distinta.

¿Cuándo se debe pagar?

Antes del 20 de diciembre.

¿Tienen derecho a recibir aguinaldo aquellos trabajadores que renuncien voluntariamente a su trabajo?

Los trabajadores que renuncien a su trabajo antes del 20 de diciembre, tienen derecho a que se les cubra la parte proporcional de aguinaldo por el tiempo que laboraron.

¿Cuántos días de aguinaldo tiene derecho de conformidad con la Ley Federal del Trabajo?

El monto mínimo es de 15 días de salario; o si no se trabajó el año completo, a la parte proporcional.

¿Se puede descontar parte del aguinaldo?

No, salvo que se trate de los anticipos a cuenta de dicha remuneración, o por motivo de las pensiones alimenticias.

¿Qué plazo tiene un trabajador para reclamar el pago del aguinaldo?

Un año a partir del 20 de diciembre, en caso de que esta prestación no les sea cubierta o se les pague de forma incompleta.

¿Qué sanciones se le aplicará al patrón que no pague el aguinaldo?

Los patrones que incumplan con el pago del aguinaldo, lo otorguen incompleto o de forma tardía, pueden hacerse acreedores a una multa que va de 18 mil 260 y 365 mil 200 pesos, conforme al valor de la nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA), determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

¿Ante qué autoridad puedo acudir para demandar el pago del aguinaldo?

Dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa y de acuerdo a la competencia determinada por la Ley Federal del Trabajo, puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, misma que interpondrá la demanda respectiva ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o en su caso a la Procuraduría (local) de la Defensa del Trabajo, quien interpondrá la demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

FUENTE: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Sanciones por evadir la prestación

Los artículos 87 y 1002 de la Ley Federal del Trabajo establecen que el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y ser equivalente a 15 días de salario por lo menos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco resalta en su página de internet que todos los trabajadores que tengan menos de un año de labor o que concluyan la relación de trabajo antes de la fecha de pago del aguinaldo tienen derecho a que se les otorgue una parte proporcional de esta prestación.

Si no cumplen esta obligación, los patrones tendrán que pagar una multa por el equivalente de 50 a cinco mil veces el salario mínimo general.

La dependencia estatal destaca que los periodos de incapacidad por maternidad y riesgos de trabajo se consideran con tiempo laborado y se tienen que tomar en cuenta para el pago de este beneficio.

CLAVES

Recomendaciones de la Condusef

Presupuesto. Realizar un presupuesto no es una de las actividades cotidianas de los mexicanos. De acuerdo con una encuesta, el 26% de los mexicanos nunca realiza un registro de sus ingresos y gastos propios, mientras que 33% a veces lo hace. Elaborarlo, sobre todo cuando tienes ingresos extra, le ayudará a tener un control de tu dinero y de esta manera que no se vaya de tus manos.

Gasto. La época decembrina se caracteriza por una avalancha de ofertas en las que cualquiera puede caer, por ello es necesario poner en una balanza las compras que se realizarán. Aunque está enmarcada en el “dar y recibir”, la Navidad es la época perfecta para la reflexionar si realmente es necesario adquirir productos prescindibles como un nuevo par de zapatos, la bolsa de moda o el aparato tecnológico más reciente.

Tarjetazo. La tarjeta de crédito no es dinero extra. Debido a su comodidad y accesibilidad, es una de las formas de pago más empleadas entre los mexicanos, pero hay que tener cuidado al utilizarla, ya que las compras pueden salirse de control. Para evitar que se consuma su aguinaldo, es recomendable no cubrir gastos cotidianos con ella, como la compra de la despensa o las comidas fuera de casa.

Pánico. Como en todas las festividades, los comercios aprovechan esta temporada para ofrecer “el mejor regalo”. Por ello es importante adquirir con tiempo los presentes para comparar entre precio y calidad. Hay que tener presente que el costo de los productos crece conforme se acerca la Navidad. Es recomendable planear las compras con anticipación.

Ahorro. Ahorrar parte del aguinaldo puede ser la clave para terminar el año con bienestar financiero y también representa la oportunidad para comenzar a ahorrar. Para que el dinero recibido se encuentre seguro, es necesario guardarlo en instituciones que se encuentren debidamente reguladas y no en instrumentos informales como en una tanda o debajo del colchón, que lo pueden poner en riesgo.

Despilfarro. Navidad es temporada de festejar, pero es importante medir los gastos y no despilfarrar. Gastar el dinero de forma desmedida puede ocasionar una resaca financiera que implique terminar el año con deudas al por mayor y lo peor, sin dinero para poder afrontarlas. Es importante analizar qué deudas hay que pagar en el inicio del siguiente año y establecer un monto para comenzar a liquidarlas.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué hace todos los años con el aguinaldo?

Participa en Twitter en el debate del día @informador