Pemex pide no especular en tema de precios de combustibles

Aseguran que en ningún momento se ha hablado de un monto o porcentaje determinado para el incremento en el precio

CIUDAD DE MÉXICO (22/DIC/2016).- Petróleos Mexicanos (Pemex) pidió no especular sobre el tema de los precios de las gasolinas para el próximo año en el país.



En una nota aclaratoria, la empresa productiva del Estado refiere que en una entrevista televisiva realizada este jueves, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, en ningún momento habló de un monto o un porcentaje determinado para el probable incremento en el precio de las gasolinas.



Por ello, precisa, solicitamos atentamente se maneje esta información con la precisión que un tema tan sensible merece.



En la entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, el director general de Pemex explicó que se hará "todo lo posible para que este proceso sea de la manera más ordenada", por lo que se trabaja conjuntamente con todas las autoridades involucradas.



"Pemex no es autoridad, pero estamos trabajando Pemex, Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Hacienda", afirmó González Anaya.



Asimismo, dijo que se va a definir la metodología del precio, porque lo importante es darle "certidumbre a la gente".