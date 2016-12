Planeación, importante para cuidar el dinero en fin de año

Es importante tener cuidado para no mal gastar el dinero extra que se tiene en estas fechas

CIUDAD DE MÉXICO (21/DIC/2016).- Está por finalizar 2016 y como cada cierre de año viene un "maratón" de festividades, sin embargo, es importante tener cuidado para no mal gastar el dinero extra que se tiene en la cartera, como son el aguinaldo o el fondo de ahorro.



De ahí que la empresa Old Mutual México realiza algunas recomendaciones para no gastar todos los ingresos percibidos durante diciembre y administrar el dinero adecuadamente.



Recuerda que es importante definir de forma anticipada las tareas que cada asistente le correspondan en la cena de navidad y fin de año.



Ello, informa en un comunicado, permitirá repartir gastos y anticipar las compras, y así evitar que éstas sean de último momento para encontrar mejor calidad y precio.



Asimismo, sugirió también hacer un buen uso del aguinaldo y del fondo de ahorro, en caso de recibirlo, prestaciones laborales que pueden servir para saldar deudas adquiridas, o bien ahorrar para lograr una meta en el futuro.



Entre otros consejos resaltó que se debe evitar pedir dinero prestado, aprovechar y analizar las diferentes ofertas que ofrecen tiendas departamentales y autoservicios en estas fiestas decembrinas.



Destacó que de acuerdo con un estudio de la UNAM, en 2013, de los mexicanos que recibieron aguinaldo, 60 por ciento lo destinó a la compra de alimentos, mientras que el restante lo ocupó para liquidar deudas y la adquisición de diferentes productos.