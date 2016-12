Reducir la deuda pública, prioridad de la SHCP durante el próximo año

Meade aseguró que se hace lo que es posible para revertir la negativa calificación crediticia de México

GUADALAJARA, JALISCO (20/DIC/2016).- La meta para la Secretaría de Hacienda en 2017 será disminuir la deuda pública del país. José Antonio Meade, titular de la dependencia, explicó que este año tratarán que el nivel de endeudamiento llegue a su límite máximo. En 2016, la deuda pública aumentó por arriba de lo planeado, al alcanzar un nivel de 50% del Productor Interno Bruto.

El funcionario federal aseguró que la deuda pública de México es manejable y administrable al destacar que está mayoritariamente en pesos y a largo plazo, además que es a tasa fija.

“Vamos a tratar que la deuda alcance su máximo este año y que a partir del año que entra disminuya (...) La estructura que tenemos actualmente tiene muchas ventajas respecto de estructuras que tuvimos en el pasado: hoy la deuda es mayoritariamente en pesos, tasa fija y de largo plazo”.

Explicó que México cuenta con una mejor calificación crediticia que hace cuatro años aunque reconoció que sigue siendo negativa.

“Estamos haciendo lo que está en nuestras manos frente a un contexto, que igual que las calificadoras, reconocemos diferente y difícil”, afirmó Meade

Señaló que el actual contexto de incertidumbre económica ante los bajos precios del petróleo y las relaciones comerciales con otros países, la obligación de todos es redoblar esfuerzos.

Sector más competitivo

Durante el evento del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicó que la liberación de las gasolinas permitirá hacer más competitivo al sector energético y que detonará inversiones. Indicó que habrá más espacios en donde abastecerse del combustible y diferentes formas de transportarlo.



“Este proceso tendrá un impacto enorme sobre la industria. México tiene la cuarta parte de las gasolineras per cápita qué hay en Estados Unidos y tiene la mitad de los países de la OCDE y claramente estamos sub invertidos en la distribución porque así estaba diseñado para que aquel con una concesión de este tipo, no tuviera competencia”.

VOCES

“Hemos visto los cortos y a partir de enero nos va a tocar la película (de terror). Si los planteamientos del presidente electo (Trump) realmente se llegaran a materializar habría un choque real que derivaría en una depreciación del tipo de cambio”.

Agustín Carstens, gobernador de Banxico.

“Pemex tiene finanzas estables hoy y estamos enfocados en acelerar la implementación de la Reforma Energética. Eso significa que Pemex va a estar buscando activa- mente socios para hacer su trabajo de mejor manera y darle al país competitividad”.

José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Han sido dos años muy difíciles que nos han puesto a prueba a todos en el sector público. Habremos de encontrar fortaleza en las reformas estructurales que tiene el país y que estas fortalezas se traduzcan en una sociedad más fuerte. Los retos que tenemos por delante son importantes”.

José Antonio Meade, titular de la SHCP.