Carstens sugiere acostumbrarnos a variación de precios de gasolinas

GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2016).- El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, indicó que los mexicanos tendrán que acostumbrarse a vivir con los ajustes a los precios de las gasolinas al señalar que estos cambiarán al igual que otros productos como sucede en algunos países.

En el marco del foro sobre Perspectivas Económicas 2017 organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Carstens explicó que la sociedad normalmente presta mayor atención a los ajustes de precios en aquellos productos que son controlados por el gobierno.

A partir del 2017, los precios de las gasolinas serán liberados por el Gobierno Federal lo que significa que estos podrán variar según los costos que implique su producción y traslado. Además, habrá diferentes opciones entre las que podrá elegir el consumidor.

“Las gasolinas serán parte de todos los ajustes de precios que vemos diariamente y que no reparamos en ello. Normalmente reparamos en los aumentos de precios cuando son controlados por el Gobierno y de repente hay un brinco”, señaló Carstens e indicó “Son movimientos periódicos”.

El gobernador del Banco de México explicó que estas variaciones sí tendrán un efecto a corto plazo en la inflación medida pero indicó que no habrá un aumento sostenido en los precios. Señaló que esto dará un mejor anclaje a la inflación a mediano y largo plazo.

José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), explicó que la liberación de las gasolinas permitirá hacer más competitivo al sector energético y que detonará inversiones. Indicó que habrá más espacios en donde abastecerse del combustible y diferentes formas de transportarlo.

“Este proceso tendrá un impacto enorme sobre la industria. México tiene la cuarta parte de las gasolineras per cápita qué hay en Estados Unidos y tiene la mitad de los países de la OCDE y claramente estamos sub invertidos en la distribución porque así estaba diseñado para que aquel con una concesión de este tipo, no tuviera competencia”.

José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Hacienda, explicó que las nuevas medidas permitirán corregir deficiencias como estas y problemas de desabasto de combustible como el que se presentó hace unos días.

“En los últimos días tuvimos desabasto de Premium porque llovió en Tuxpan. No puede ser que en una país como el nuestro haya desabasto de gasolinas, esta es una deficiencia importante y una vulnerabilidad que se va a corregir cuando nos mudemos a un mercado funcional”, indicó.

