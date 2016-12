Lagarde es declarada culpable de negligencia, y exenta de pena

Tribunal francés considera que la directora del FMI sí cometió el delito, pero no será castigada

PARÍS, FRANCIA (19/DIC/2016).- La directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, ha sido hallada culpable de "negligencia" en el ejercicio de sus funciones cuando era ministra francesa de Economía por el Tribunal de Justicia de la República, aunque ha sido dispensada de ser castigada a pena.

Lagarde no estuvo presente durante la lectura de la decisión de la Corte de Justicia de la República (CJR) en París. La fiscalía había reclamado que sea absuelta.

La titular de la dirección del FMI fue juzgada en el marco del denominado "Caso Tapie" por haber cometido una presunta "negligencia" en un arbitraje "privado" que ordenó cuando era ministra francesa de Economía (2007-2011) del ex presidente conservador Nicolas Sarkozy.



El arbitraje fue presuntamente "irregular" y se saldó con la concesión de 403 millones de euros (423 millones de dólares) al cambio actual, de dinero público, al empresario galo Bernard Tapie.



La Justicia reprocha a la ex ministra francesa el procedimiento escogido para resolver la reclamación de Tapie por la reventa por el banco francés Credit Lyonnais de la multinacional deportiva Adidas y que Lagarde no apeló la resolución favorable al ex patrón de la firma deportiva.



Si Lagarde hubiera sido condenada hasta un año de reclusión y 15 mil euros de multa (15 mil 900 dólares).