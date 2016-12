Buscan eliminar el uso de productos de unicel en los restaurantes

La asociación Casa Cem promueve entre las empresas la certificación Espacio Libre de Hielo Seco

GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2016).- Certificar a las empresas restauranteras como Espacio Libre de Hielo Seco es el propósito de las emprendedoras tapatías Ruth Román y Nayla Campos, quienes forman parte de la asociación civil Casa Cem (Centro de Cultura y Educación Ambiental), donde además desarrollan otros micronegocios bajo un esquema de protección al medio ambiente.

La idea de crear la certificación Espacio Libre de Hielo Seco surgió a partir de la preocupación de las emprendedoras ante los daños ambientales y a la salud que causa tal material, el cual “puede contaminar suelo y agua por muchísimo tiempo, (...) y en contacto con tus alimentos y bebidas calientes, ácidos o alcoholes, segrega sustancias perjudiciales que entran a tu cuerpo”, explicó Nayla Campos.

Casa Cem, que comenzó en 2007 como iniciativa ciudadana, y que en 2009 se consolidó como asociación civil, se encuentra ubicada en Avenida Chapultepec, una zona caracterizada por la presencia de restaurantes y bares.

Hasta el momento, la asociación ha mantenido pláticas con 37 de los 250 negocios, de los cuales un total de 22, dijo, están dispuestos a cambiar los desechables de hielo seco por otras alternativas que no dañen el medio ambiente.

El proceso de certificación que correría a cargo de las emprendedoras “implica una capacitación en cuanto a la generación de residuos, cómo evitarlos, cómo sustituirlos, un proceso de auditorías, de visitas de seguimiento”, explica Ruth Román.

Aunque por el momento sus acciones se concentran en “la zona de Chapultepec, donde tenemos nuestra red de aliados, la idea es extenderlo a mediano plazo a toda la Zona Metropolitana y a largo plazo en todo Jalisco y a otros estados”, explica Román.

Además, una de ventajas que ofrece la certificación es que “permite que (las empresas) se posicionen como marcas verdes que tienen gestión de residuos, lo cual resulta atractivo para los clientes”.

Su objetivo es eliminar en Jalisco el uso de desechables de hielo seco, al igual que se ha hecho en otros 70 lugares del mundo, entre ellos Francia, Nueva York, Uruguay y Haití, “seríamos pioneros de México”, asegura Campos.

Asimismo, detalla que buscan un cambio en las legislaciones para regular la utilización del unicel.

La certificación cuenta con el aval de Semadet y tiene un precio de alrededor de dos mil 500 pesos, pues puede variar según el tamaño de la empresa.

EL DATO

Programa llegará a escuelas

Casa Cem cuenta con un centro de acopio, el cual recibe papel, pet, vidrio y plástico. El servicio es gratuito. La asociación se encuentra ubicada en Avenida Chapultepec 376. Con parte de los ingresos obtenidos del proyecto de emprendimiento, se beca a instituciones de educación pública del Estado, para que reciban los cursos y obtengan la acreditación como Escuelas Libres de Hielo Seco. Este programa, opera desde 2015, y con el se implementan “estrategias educativas que buscan llegar a una mayor cantidad de personas y tienen un efecto a un largo y mediano plazo”, afirmó Nayla Campos.

ECOLOGÍA

• Recomendaciones

Para los usuarios

• Antes de pedir para llevar, pregunta cómo son los desechable; pide aluminio o bolsita de papel.

• Si vas a las nieves, pide cono.

• Si vas a los tacos, llévate tu plato.

Para los restaurantes

• Sustituir desechables de unicel por productos biodegradables.

• Buscar la certificación de Espacio Libre de Hielo Seco.

Crecen los micronegocios de Casa Cem

Con la finalidad de generar estrategias integrales de cuidado al medioambiente, desde múltiples ángulos y perspectivas, que van desde el ámbito cultural y educativo, hasta el de la cotidianidad personal, las empresarias y activistas Nayla Campos y Ruth Román, detallan que Casa Cem ofrece talleres, cursos y productos a disposición del público general. La asociación civil Casa Cem “aboga por el derecho a un medioambiente sano y muchas veces es un derecho que queda un poco en el olvido, porque hablar de un medioambiente sano es hablar de algo no tangible, con consecuencias lejanas, por lo que es necesario evidenciar que tenemos todos como ciudadanos la posibilidad de hacer algo”, explica Nayla Campos.

ARTES AL ALCANCE DE TODOS

Temáticas ambientales

La asociación Casa Cem cuenta con una sala de arte, en la cual se realizan exposiciones con temáticas ambientales. Tiene un doble propósito: apoyar a los artistas locales y concientizar a los asistentes sobre las problemáticas que enfrenta la Tierra y, en particular, México. “Los cuadros que tenemos llegan por medio de convenios que se renuevan cada tres meses; algunas exposiciones están a la venta, obviamente cierto porcentaje se queda con nosotros”, explica Nayla Campos, quien detalla que cuando los artistas no venden sus obras no se les cobra por el espacio. Además de las imágenes expuestas, durante la inauguración de cada exhibición, se realizan charlas y conferencias con expertos en cuidado al medioambiente.

DONACIÓN A COMUNIDADES

“Libro que No Has de Leer, Déjalo Correr”

Al poner en funcionamiento un centro de acopio de vidrio, plástico y papel en Casa Cem, las emprendedoras se percataron de que la gente desechaba libros en buen estado, a partir de lo cual surgió el programa Libro que No Has de Leer Déjalo Correr, a través del cual “son donados a comunidades marginadas o asociaciones civiles que los necesiten” o se comercializan en una librería ubicada en las instalaciones de la asociación. “Nosotros no compramos los libros, llegan en donación, a través del trueque o del centro de acopio y los vendemos a bajo costo, tenemos novelas, libros universitarios, revistas, tenemos una gama de géneros muy importante”, según Nayla Campos.

SALUD PARA EL CONSUMIDOR

Productos de limpieza orgánicos

Con la finalidad de promover la adquisición de productos de limpieza orgánicos que no dañen el medio ambiente o la salud del consumidor, Casa Cem cuenta con una tienda especializada en la venta de tal mercancía. “Son productos con causa, porque tenemos productos de asociaciones civiles como FM4, Huicholes y plaguicidas y Arte y Biodiversidad”, además de los elaborados por la asociación, explica Ruth Román, quien añade que venden jabones orgánicos, toallas sanitarias de tela, champús, desodorantes, miel, producidos por comerciantes locales, lo cual abona a fortalecer la economía del Estado “a través de un comercio justo”. Por su parte, Nayla Campos aseguró que los productos orgánicos no causan enfermedades como los de las grandes compañías, los cuales contienen sustancias como el Lauril éter, que han sido relacionados con la aparición del cáncer. Asimismo, afirma que son biodegradables, por lo que no dañan el medio ambiente.

CHARLAS Y TALLERES

Acopio y gestión de residuos

Con talleres y cursos con un precio que va de 320 pesos a mil 100 pesos, buscan brindar a los interesados información sobre la gestión de residuos, los tóxicos de los productos de uso cotidiano y la creación de centros de acopio. Se cuenta con descuentos a estudiantes, personas de la tercera edad y servidores públicos. La asociación cuenta actualmente con tres talleres:

• “Ciclo de vida de los residuos”, el cual busca generar una reflexión en torno a las etapas en la generación de residuos, así como sobre sus consecuencias ambientales, sociales y a la salud.

• “Gestión de centros de acopio” en juntas vecinales, empresas y escuelas.

• “Tóxicos en el hogar”, en el cual se analizan las consecuencias de los productos de uso cotidiano, tales como champús, jabones, cremas y detergentes.