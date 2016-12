Formalizar para recibir apoyos

Darse de alta en Hacienda, requisito básico para acceder a créditos de dependencias de gobierno

GUADALAJARA, JALISCO (18/DIC/2016).- Su abuelo siempre se ha curado de manera natural. Él piensa que las hierbas son la medicina más efectiva que existe y Damaris Ríos Ávalos, su nieta de 23 años, comparte la misma opinión.

Fue por eso que desde hace un año inició con un proyecto de elaboración de té, o como ella les llama, infusiones funcionales para aliviar diferentes síntomas, sin llegar a ser utilizado como un medicamento.

Ella empezó con una idea que posteriormente se convirtió en un pequeño negocio llamado Aguamiel, en el que maneja diversas infusiones para dar energía, para mejorar los días de las mujeres durante la menstruación, para el cansancio, el insomnio, el estrés y el desánimo, entre otras situaciones.

Desde hace seis meses comenzó a tener ventas por internet, gracias a recomendaciones de los propios clientes.

Sin embargo, Damaris tenía ciertas reservas en el tema de la formalización de su empresa y sobre darse de alta en la Secretaría de Hacienda, por lo tardado o burocrático que pudiera llegar a ser el proceso.

Pero al acercarse al Instituto Jalisciense del Emprendedor (Ijaldem), le dijeron que para poder acceder a varios programas de financiamiento, necesitaba cumplir con ese requisito.

“Me dijeron que me diera de alta; no tenía muchas ganas de hacerlo porque, ya sabes que te meten muchos miedos de que vas a pagar impuestos y te van a quitar dinero, pero me informaron cómo estaba la onda y cómo me iba a beneficiar. La verdad me agradó y me animé a hacerlo”.

Por ejemplo, Bien Emprendo es un programa en el cual los emprendedores pueden acceder a 30 mil pesos.

Damaris también ya se inscribió en un proceso con el Instituto Nacional del Emprendedor, en el que espera acceder a 50 mil pesos.

“Con el dinero que me den trabajaré en lo que es mi Talón de Aquiles, que es la producción; no puedo producir lo que creo que se podría llegar a vender, pues estoy dependiendo de otras personas que me hacen la producción y me interesa hacerla yo. También, si yo tuviera la máquina empaquetadora me agilizaría muchísimo mi proceso y mi calidad se elevaría”.

Las fórmulas de Aguamiel son hechas por Damaris, quien poco a poco se ha ido empapando del mundo de la herbolaria y ha hecho sus propias infusiones con ayuda de un médico.

La Factura electrónica es el punto clave: Coparmex

La Coparmex Jalisco ve una mayor situación de informalidad entre los jóvenes comparado con los adultos y afirmaron que se necesita incentivar que cada vez más empresarios migren a la formalidad.

Su presidente, José Medina Mora Icaza, asegura que pese a que todavía hace falta mayor trabajo de difusión en el tema, se ha observado que la factura electrónica ha sido fundamental para el crecimiento de las tasas.

“A la hora de hacer deducible un gasto necesito una factura electrónica y yo se la pido al proveedor, este proveedor tiene que formalizarse. Sí vemos la cifra de las empresas que se han formalizado en los últimos cuatro años, sí es importante y está, desde nuestro punto de vista, relacionado con la factura electrónica”.

Señala que la recaudación récord que ha tenido Hacienda tiene que ver, además de la factura electrónica, con la reforma fiscal recaudatoria.

Sin embargo, existen factores como cambios en la ley para la contratación de menores, que también contribuyen a la informalidad.

“Este cambio en la ley, lo que ha generado, es que haya más informalidad en los jóvenes, que se tienen que ir a trabajar a la informalidad. Los restaurantes tienen vacantes que no pueden cubrir, entonces, sí se requiere de estar regulado este tema, pero sí tener una cierta flexibilidad para que estos jóvenes puedan trabajar”.

Industriales piden mayor facilidad en pago de impuestos

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) coincide con los datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) en cuanto al aumento de la formalidad en el Estado, y esto se ha notado en los diferentes sectores económicos y empresariales, señala su presidente, Daniel Curiel.

Sin embargo, menciona que todavía hace falta mucho por hacer para facilitar los procesos del pago de impuestos, situación por la cual existen micro empresarios o empleadores que no quieren adherirse a la formalidad.

“Formalizarte con la contabilidad electrónica se ha complicado, y lo hemos venido diciendo: antes se tenía una contabilidad física, que era la que te auditaba el Sistema de Administración Tributaria (SAT), hoy todo lo subes en electrónico pero también lo debes tener en físico; ahora resulta que tenemos una doble contabilidad y tenemos trabajando a más gente para satisfacer los requerimientos”.

Desde su punto de vista, hace falta mayor simplificación de los procesos pues, en la medida que fuera más sencillo, más gente se formalizaría.

Además, comenta que pese a lo que se cree, la informalidad resulta más cara que la formalidad. Por ejemplo, las personas que trabajan en tianguis tienen que pagar cuotas al Ayuntamiento, pero también deben dar “aportaciones” que llegan a otras manos.

“Tampoco hay incentivos ni esa facilidad para que la gente pueda formalizarse, deberíamos tener una simplificación en impuestos”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Falta más acción en los programas de regularización

Salvador Carrillo Regalado, Académico de la Universidad de Guadalajara

La informalidad se debe ver desde varios aspectos: desde las unidades económicas como los negocios, la condición de contratación de fuerza de trabajo, o informalidad laboral cuando los empleados no tienen prestaciones sociales.

En muchos casos, la informalidad inicia empleando a los familiares o amigos, sin una remuneración. En cambio, una mínima parte inicia con la contratación de personas externas, a las que sí se les paga un salario.

Además, para poder acceder a ciertos programas económicos a nivel estatal o federal, uno de los requisitos es que estén dados de alta en el SAT, por lo que hace falta trabajar más en eso.

El investigador del Departamento de Estudios Económico Regionales de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Salvador Carrillo Regalado, considera que las acciones deben reforzarse no sólo a nivel federal sino municipal.

“Los gobiernos locales tratan de regularizar el lugar donde trabaja el comercio informal, pero no se van a fondo para fomentar la regularización; quieren ver libre de vendedores ambulantes, pero no les dan incentivos para que se formalicen”.

El tema del comercio ambulante también debe verse dentro de la informalidad y los gobiernos deben incentivar a las personas a formalizarse, para que el trabajo no se quede únicamente en una cuestión de retiro para mejorar la imagen, sino darles espacios dignos y que sean reconocidos por el Gobierno para que se animen a arreglar su situación.

LA VOZ DEL EXPERTO

Autoridad debe apretar para mantener tasas de formalidad

Israel Macías, Investigador de la UP

Estar en un negocio informal es más cómodo que estar en el mercado formal: no se pagan impuestos, no se tienen comprobantes de ingresos ni se rinden cuentas a nadie. Pero estar en la informalidad y evadir impuestos puede llevar a la gente a la cárcel, asegura el jefe de la Academia de Economía de la Universidad Panamericana, Israel Macías López.

Asegura que la situación económica, con factores como la caída del petróleo, ha hecho que el Gobierno apriete en el tema de la vigilancia recaudatoria, con la implementación de la factura electrónica como herramienta de control, que en tiempo real se sigue el movimiento del dinero, así como la realización de más auditorías.

“El principal incentivo de entrar a la formalidad es evitar la cárcel y pagar las multas… la idea es cerrar la pinza sobre el contribuyente, con el microempresario y con la persona, para que no tenga otra alternativa más que darse de alta”.

Es por eso que las autoridades deben ponerse más “agresivas” y tratar de captar más contribuyentes y no caigan las tasas de formalidad, ante un contexto de crisis económica como el que se avecina.

“Si la economía deja de crecer como se espera que deje de crecer, ya no va a haber razones para creer que que las tasas de formalidad puedan ir creciendo a más del doble. Aquí lo importante es que la autoridad se ponga más agresiva y termine de regularizar a todos los que están por formalizarse”.

El programa Crezcamos Juntos

En septiembre de 2014, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lanzó un programa cuya meta era que se formalizaran 28.6 millones de personas.

Los incentivos para atraer a las personas consistían en tener acceso al IMSS, a un crédito de vivienda, descuentos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), apoyos económicos a micro empresarios, créditos para los negocios y acceso a capacitación, así como facilidades fiscales.

Los candidatos son las personas que trabajan en oficios, comerciantes ambulantes, negocios de abarrotes y trabajadores independientes como los empresarios que inician con pequeños negocios.

En julio de este año, el programa de Crezcamos Juntos (en una versión piloto) arrancó en Zapopan en colaboración con la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (Sepaf) del Gobierno estatal.

La meta fue incrementar hasta en 30% la contribución al SAT, por lo que se realizaría en 11 mil manzanas de la cabecera municipal, con alrededor de 46 mil unidades económicas a visitar por parte de promotores de la educación fiscal, en un lapso de cuatro meses.

Los recorridos y la afiliación terminó a finales de noviembre y hasta el momento no se han dado resultados por parte de las autoridades.

ESTADÍSTICAS DE INEGI

¿A qué se dedican los jaliscienses?