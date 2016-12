Venezuela inicia canje masivo de billetes de 100 bolívares

Las fuerzas militares incautan 104 millones de bolívares y detienen a 117 personas

CARACAS, VENEZUELA (13/DIC/2016).- La banca venezolana inició el martes un canje masivo de los billetes de 100 bolívares bajo la custodia de 58 mil militares y policías que fueron enviados a instituciones financieras de todo el país para garantizar la seguridad de los clientes que buscan cambiar el dinero que será retirado de circulación.

Desde el amanecer comenzaron a formarse largas filas a las puertas de los bancos públicos y privados capitalinos.

"Esto es horrible. He esperado aquí una hora y estoy dispuesta a esperar lo que sea porque a partir de tres días los billetes de 100 ya no valen nada y no quiero perder el dinero", afirmó molesta Laura González, una estudiante de 21 años, en medio de una fila de más de un centenar de personas frente a la sede principal de uno de los mayores bancos del país.

González desestimó que la eliminación de los billetes tenga que ver con el contrabando de moneda, tal como anunció la víspera el presidente Nicolás Maduro, y atribuyó la medida a que "quieren fastidiarnos la vida para seguirnos engañando y distraernos".

"Yo saqué mi plata el viernes porque no hay dinero efectivo en la calle y ahora la tengo que depositar otra vez porque son puros billetes de a 100. Esto no se soporta", se quejó Maribel González, un ama de casa de 52 años, quien aseguró que desde la víspera intentó pagar con billetes de 100 bolívares que nadie le aceptó.

Maduro defendió el lunes el canje de los billetes asegurando que busca frenar un "ataque" a la economía dirigido por "mafias" que contrabandean los billetes venezolanos hacia Colombia.

Para hacer frente a esa situación el mandatario ordenó el cierre por tres días de la frontera con ese país que había sido reabierta en agosto tras estar cerrada durante casi un año.

Los billetes de 100 bolívares son los de mayor denominación y representan más del 60% del dinero efectivo que circula en el país.

"La medida me parece fatal", indicó Yolanda Rodríguez, un ama de casa de 30 años, mientras intentaba entretener en la fila a sus dos pequeños hijos que estaban aburridos de esperar por más de una hora.

Rodríguez dijo que dudaba que la eliminación de los billetes de 100 bolívares y la incorporación de nuevas denominaciones pueda resolver los problemas de escasez de efectivo que enfrentan los venezolanos desde hace varias semanas. "No hay dinero en la calle, no hay efectivo y todo está por las nubes", agregó.

El ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, informó que 58 mil militares y policías fueron enviados a 3 mil 504 entidades financieras en todo el país para garantizar el orden y la seguridad durante el canje de billetes.

Agregó que las autoridades activaron una operación especial para supervisar todas las entidades financieras, proceso que se inició el martes con una inspección en la sede capitalina del Banco Occidental de Descuento al que acudieron decenas de policías, algunos de ellos portando armas largas, para revisar las bóvedas.

El Banco Central de Venezuela anunció la semana pasada que a partir del 15 de diciembre entrará en circulación la nueva denominación de 500 bolívares y que progresivamente se irán incorporando los billetes de mil, dos mil, cinco mil, diez mil y veinte mil bolívares.

El anuncio se dio en el contexto de una inflación anual de tres dígitos y crecientes denuncias de escasez de billetes reportadas en las últimas semanas y que se han hecho evidentes por las largas filas que se forman en las agencias bancarias y los cajeros automáticos.

La decisión de eliminar los billetes de 100 bolívares generó escepticismo entre analistas y opositores que estiman que la medida podría generar perturbaciones en el sistema financiero debido a que la banca no tiene suficiente capacidad para canjear en tres días los millones de piezas de esa denominación.

El diputado opositor José Guerra afirmó que será "imposible" que la banca pública y privada puedan canjear en 72 horas cerca de seis mil millones de billetes.

Guerra dijo a The Associated Press que existe el riesgo de que la medida pueda generar un "colapso" en los bancos ante una posible concurrencia masiva de clientes.

El gobierno también abrió un plazo de 10 días para cambiar los billetes referidos en las taquillas que habilitará el Banco Central para ese servicio.

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció la noche del lunes que fueron cerrados los pasos fronterizos hacia Colombia con un despliegue especial de las fuerzas armadas, pero no ofreció más detalles.

En el marco de las acciones especiales de combate al contrabando de moneda, las fuerzas militares incautaron 104 millones de bolívares y detuvieron a 117 personas, informó Padrino López en su cuenta de Twitter.