Lagarde afirma ser inocente en juicio por negligencia

La directora del FMI admitió que tal vez fue 'engañada' en el caso de reventa de Adidas

PARÍS, FRANCIA (12/DIC/2016).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) la francesa Christine Lagarde, defendió hoy aquí su inocencia ante una corte francesa que le juzga por un comportamiento presuntamente "negligente" por una decisión que tomó cuando era ministra francesa de Economía (2007-2011).



"Fui negligente, no" declaró Lagarde en su comparecencia ante la Corte de Justicia de la República, que inició hoy un juicio contra Lagarde acusada de presunta "negligencia" por haber encargado un arbitraje "irregular" en el caso abierto por una reventa de la empresa deportiva Adidas.



Lagarde admitió que tal vez fue "engañada" en el caso por el que el controvertido empresario francés Bernard Tapie recibió 403 millones de euros, 423 millones de dólares, del tesoro público francés.



La justicia reprocha a Lagarde haber organizado el arbitraje como modo para resolver la demanda de Tapie y no haber apelado la sentencia pese a que fue desfavorable para el tesoro público galo.



"¿Si fui engañada por quien lo fui? ¿fuimos varios los engañados? Lo sabremos quizás un día, yo deseo saberlo" comentó la directora gerente del FMI hoy quien al inicio de la vista judicial en la que aseveró que no deseaba "quedarse callada".



"Actué en conciencia y confianza con el único objetivo del interés general" subrayó la ex abogada internacional respecto a su papel en el caso, cuando era ministra de Economía del ex presidente conservador Nicolas Sarkozy (2007-12), al afirmar que no era "especialista" en este tipo de contenciosos.



La audiencia comenzó poco después de las 14 horas locales, 12 horas GMT, en una sala del Palacio de Justicia de la capital francesa en la que Lagarde entró "serena" y sonriente sin realizar declaraciones a la numerosa prensa presente en la puerta de la corte.



Lagarde será juzgada por la Corte de Justicia de la República, un tribunal de excepción creado para juzgar delitos cometidos por miembros del gobierno francés durante el ejercicio de sus funciones, que sólo se ha reunido cuatro veces anteriormente.



La Corte está formada por 15 jueces, seis senadores, seis diputados y tres magistrados.



La titular de la dirección del FMI va a ser juzgada en el marco del denominado "Caso Tapie" por haber cometido una presunta "negligencia" en un arbitraje que ordenó cuando era ministra francesa de Economía.



Si Lagarde es considerada culpable podría ser condenada hasta un año de reclusión y 15 mil euros de multa, 15 mil 900 dólares.



La sentencia será pronunciada el próximo martes día 20 aunque Lagarde podría solicitar un último amparo.



Hasta el momento el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado su apoyo a su directora gerente pero algunos medios y analistas franceses consideran que si Lagarde es condenada debería renunciar y dejar el cargo.



El caso, cuyo origen es el litigio del empresario por la reventa por el banco francés Credit Lyonnais de la multinacional deportiva Adidas, persigue a Lagarde desde hace años pero no le impidió renovar su mandato este año en el Fondo Monetario Internacional, que le sigue otorgando su confianza.