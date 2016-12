Consigue subsidio para casa y hasta sala y comedor le entregan

Dulce ya tiene una vivienda lista para ser habitada gracias al Gobierno federal

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- Para que Dulce Ramírez Infante pudiera conseguir un crédito del Infonavit tuvieron que pasar tres años y dos cancelaciones del trámite.

Finalmente, hace tres meses le dieron las llaves de su casa ubicada en el Fraccionamiento Real del Sol en Tlajomulco de Zúñiga.

En su primer intento para tramitar un crédito del Infonavit, los puntos que tenían eran insuficientes y no tuvo “suerte” para que se autorizara el proceso. Posteriormente, se quedó sin trabajo y la idea de tener su patrimonio se desvaneció.

La joven, de 27 años de edad, no se desanimó y volvió a realizar la tramitación cuando se estableció en una empresa de materiales de construcción como ejecutiva de ventas.

Esta vez, para que pudiera alcanzar el crédito de una vivienda de 450 mil pesos, el Gobierno federal le entregó un subsidio de 60 mil pesos, con el que pudo completar el monto e incluso obtuvo un sobrante.

“El Gobierno me entregó un subsidio para completar lo de mi casa. De otra manera me hubiera tenido que esperar o ya no hubiera alcanzado otra oportunidad como esta”, relata Dulce Ramírez.

Con el dinero restante, la inmobiliaria con la que registró el contrato le entregó una sala completa y un comedor, por lo que su casa está lista para ser habitada.

Aunque consideró que hace falta información para que todos los trabajadores puedan obtener un crédito subsidiado, este beneficio es de gran ayuda para las familias que no alcanzan los montos requeridos.

“Lo más importante para las familias y para cualquiera es su patrimonio. Entonces, que te den las facilidades para tener tu casa es lo mejor para todos”.

Dulce Ramírez tiene planeado habitar su casa en un mes. Sin embargo, debido a que se encuentra lejos de su trabajo, considerará rentarla para obtener un ingreso extra.

Jalisco, segundo lugar en apoyos para vivienda

Para que los trabajadores puedan completar los créditos de vivienda, el Gobierno federal entregó un total de 112 mil 512 subsidios en Jalisco para financiar casas nuevas, usadas o remodelaciones. Entre esos beneficiarios se encuentran derechohabientes que obtuvieron un crédito a través del Infonavit

Esta cifra mantiene a la Entidad como la segunda a nivel nacional en la entrega de créditos subsidiados por el Gobierno federal. Al cierre de la primera semana de diciembre se habían destinado 750 millones de pesos.

Jalisco se ubica sólo debajo del Estado de Nuevo León, quien colocó 116 mil créditos en lo que va del 2016, según cifras de la delegación Jalisco del Infonavit.

A través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), los trabajadores pueden acceder a subsidios para completar los créditos de sus viviendas.

Para adquirirlo, el trabajador deberá garantizar que es la primera vez que solicita un crédito ante el Instituto y que no ha accedido antes a un apoyo. También podrán utilizarlo para una comprar una vivienda nueva o usada.

Expectativa

Para el próximo año, el Infonavit otorgará subsidios cruzados por más de 32 mil millones de pesos, señala el director general del Instituto, David Penchyna Grub.

El recorte en el Gobierno federal para 2017 no afectará a la institución, porque el Infonavit no obtiene un solo centavo del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Instituto impulsará con mayor énfasis la vivienda vertical, así como mejores estrategias en la cobranza social para evitar que los trabajadores pierdan su patrimonio y, por ende, bajar los índices de viviendas abandonadas.

CLAVES

El beneficio

Beneficiario. Jalisco es de las entidades con más subsidios del Gobierno federal para trabajadores que pretenden adquirir una vivienda de interés social.

Ingreso. Los beneficiarios deben ganar menos de 2.6 salarios mínimos (alrededor de cuatro mil pesos mensuales) para acceder al subsidio.

Apoyo. Este subsidio consiste en la entrega de 60 mil pesos para que el trabajador complete su casa mediante crédito. Esta cantidad se deposita directamente al constructor o al vendedor de la vivienda.

Mecanismo. Dicho subsidio se suma a otros 180 mil pesos que entrega como crédito el Infonavit, el cual es pagado por el trabajador en 15 años; es decir, el costo de las viviendas de interés social promedia los 240 mil pesos.

Sector. Alrededor de 200 constructores persiguen estos programas de subsidios para atraer a trabajadores.

LAS CIFRAS

125 mil155 personas podrán adquirir un crédito de un millón 551 mil pesos en Jalisco el siguiente año.

407 mil personas tienen 116 puntos para adquirir créditos en Jalisco, de las cuales, el 67 por ciento percibe menos de tres salarios mínimos.

307 mil personas que tienen los puntos suficientes para adquirir un crédito del Infonavit viven en la zona metropolitana.

ENTREGAN 2 MIL 455 CRÉDITOS POR SEGUNDA OCASIÓN

Respecto a la entrega de dobles créditos a beneficiarios del Infonavit, en Jalisco se han otorgado mil 620 en lo que va del 2016.

El primer lugar es ocupado por el Estado de México, que ha entregado dos mil 455 créditos por segunda vez a trabajadores en el presente periodo. A nivel nacional, el Infonavit ha otorgado 23 mil 681.

Para acceder a un doble crédito, deberán de haber transcurrido seis meses de que el trabajador terminó de pagar su primer empréstito.

El delegado en Jalisco del Infonavit, Mario Macías Robles, puntualiza que los trabajadores utilizan este beneficio para segundas viviendas, negocios y ampliaciones.

PROGRAMA FEDERAL

Candados para recibir subsidios

Para recibir el subsidio en el caso del constructor, toda vivienda nueva debe ser sustentable. Esto significa que debe cumplir con los lineamientos, criterios y parámetros de sustentabilidad o verticalidad aprobados por el comité técnico de evaluación. Con independencia de los servicios públicos básicos, debe contar con equipamiento, como escuelas, plazas, mercados y clínicas cercanos, entre otros.

Registran bajas

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Jalisco registró este 2016 una disminución en la venta de proyectos de construcción, debido a que los subsidios federales bajaron y aumentaron los costos de los materiales.

El presidente del organismo, Carlos Guillermo Salcedo González, estima que las ventas bajaron un 20 por ciento, en comparación con las registradas el año pasado. Además, puntualizó que los insumos para construir casas aumentaron un 10 por ciento.

Además, el subsidio que el Gobierno federal entrega a los trabajadores con sueldos menores a los cinco salarios mínimos para la construcción de casas se redujeron considerablemente.

Carlos Guillermo Salcedo González indicó que, de recibir entre 100 millones y 115 millones en años anteriores, este 2016 obtuvieron sólo 90 millones, y en el 2017 no se contempla un incremento en dichas partidas.

Ante este panorama, señaló que las proyecciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) de aumentar los montos de créditos para el siguiente año podrán generar ingresos extras para los constructores.

“Lo que nos ha estado motivando mucho son las expectativas del Infonavit en los tres sectores que lo contemplan. Acompañamos la idea de construir vivienda digna y de calidad en la ciudad”.

Puntualizó que en Jalisco, en promedio, se construyen alrededor de 50 mil viviendas por año.

Aumentan alternativas

Desde 2014, las personas que en algún momento de su vida laboral cotizaron en el Infonavit y acumularon recursos en su subcuenta de vivienda, pero que laboraban en la informalidad o de manera independiente, ya podrían obtener un crédito hipotecario.

Esto es posible con el programa Crezcamos Juntos, que pretende incentivar que los informales comiencen a pagar impuestos y así obtener beneficios de la seguridad social.

La estrategia del Gobierno federal puede generar altos beneficios, porque hay 22 millones de mexicanos que alguna vez cotizaron al Infonavit y dejaron de hacerlo.

El programa plantea incentivos para que los informales se sumen al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), y quienes lo hagan tendrán acceso a servicios de salud, retiro, vivienda, créditos a negocios, beneficios fiscales y capacitación.

Como parte de esta estrategia, el Infonavit otorga créditos para las personas, trabajadores y empresas que participen en el RIF, así como a los autoempleados, como es el caso de los artesanos.

El RIF, que sustituyó al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y al Régimen Intermedio, considera a las personas o empresas con ingresos de hasta dos millones de pesos, y dependiendo de eso, será el tamaño del crédito que se otorgará.

Las personas que se incorporen al RIF obtendrán un crédito hipotecario a un plazo de 30 años, con una tasa de Costo Anual Total de 12 por ciento, que podría disminuir a 10.5 por ciento si logra un ahorro voluntario a través de Bansefi, del 25 por ciento del salario.

En este caso, la garantía de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) es de 10 por ciento y podrán obtener tres subsidios diferentes.

Entrega de créditos 2016

Nuevo León 70,277 Jalisco 46,144 Chihuahua 36,595 Estado de México 33,043 Baja California 28,473 Coahuila 27,391 Tamaulipas 27,085 Guanajuato 22,443 Sonora 22,031 Veracruz 20,355 Ciudad de México 20,330 Querétaro 15,211 Puebla 13,871 Sinaloa 12,325 Yucatán 12,325 Nacional 515,000

Nota: Al corte del 4 de diciembre.

Jalisco

Créditos otorgados a trabajadores de acuerdo con sus ingresos laborales

Hasta 2.60 salarios mínimos diarios: 10,566 créditos De 2.61 hasta 4 salarios mínimos diarios: 10,859 créditos De 4.01 a 5 salarios mínimos diarios: 7,802 créditos De 5.01 a 10 salarios mínimos diarios: 7,742 créditos Mayor a los 10 salarios mínimos: 5,197 créditos



Cartera hipotecaria del Infonavit

2016 Cifras en millones de pesos Composición (%) Cartera vigente 1’032,695 87.87 Cartera en prórroga 47,730 4.06 Cartera vencida 94,776 8.06 Total de cartera de crédito nacional 1’175,200 100

Piden anteponer calidad de vida

En los proyectos de redensificación urbana que las autoridades plantean ejecutar el siguiente año, los colectivos ciudadanos piden garantizar una vivienda de calidad.

Héctor Castañón, del Colectivo Tómala, coincide en que el modelo vigente, en el que los complejos habitacionales se construyen en las periferias, deberá de sustituirse por la repoblación de los centros urbanos.

Señala que las autoridades y las empresas constructoras deben dejar de lado las visiones que anteponen los intereses económicos sobre las necesidades de la ciudad. “Si va a ser vivienda social, no puede ser sujeta a los parámetros de negocio. Porque lo que está pasando es que no está habiendo vivienda en poblaciones con servicios mínimos”.

Proyectan crecimiento vertical en zonas céntricas para 2017

Con el objetivo de impulsar la vivienda de interés social en zonas interurbanas, la edificación de vivienda vertical en polígonos céntricos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) será una apuesta durante el próximo año.

De acuerdo con el presidente Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Jalisco, Carlos Guillermo Salcedo González, en la metrópoli se podrán construir alrededor de tres mil casas de interés social en 2017.

El reto, señala, será que los proyectos habitacionales del futuro sean asequibles a los trabajadores que perciben alrededor de cinco salarios mínimos; es decir, sueldos de aproximadamente 11 mil pesos mensuales.

Para tal fin, las autoridades deberán desincentivar la promoción de la vivienda en perímetros alejados y acercar la oferta a corredores conectados con el transporte público, núcleos de trabajo y escuelas.

“Las ciudades van a tener que crecer. El chiste es que crezcan compactas, hacia arriba y lo menos posible hacia afuera. Eso quiere decir que la vivienda perimetral deberá de disminuir. Es la manera de contener la extensión de la mancha urbana” explica Carlos Guillermo Salcedo González.

En octubre pasado, el Ayuntamiento de Guadalajara anunció que en los polígonos de La Normal, el Parque Morelos, Huentitán y el corredor de Mariano Otero, así como en las inmediaciones del Mercado de Abasto, se tienen identificados terrenos que podrán ser intervenidos para la construcción de este tipo de vivienda.

El delegado en Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Luis Cuéllar de la Garza, destaca que el objetivo de esta nueva visión de vivienda será la redensificación de polígonos con terrenos abandonados.

A reserva de que en febrero próximo las autoridades estatales y municipales firmen un convenio y den a conocer los espacios urbanizables para 2017, Cuéllar de la Garza adelanta que las manzanas aledañas al Parque Agua Azul y la zona de Los Belenes serán utilizadas para el desarrollo habitacional.

De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTmet), la Zona Metropolitana de Guadalajara tiene alrededor de 44 mil 835 hectáreas de reservas urbanas. De las cuales, el 65 por ciento cuenta con un alto potencial de vivienda.

De los nueve municipios metropolitanos, Zapotlanejo es el que cuenta con una mayor área urbanizable, con ocho mil 726 hectáreas, mientras que Guadalajara tiene 306 hectáreas.

TELÓN DE FONDO

Incremento al salario mínimo no afectará a derechohabientes

Con respecto al incremento al salario mínimo aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), el Infonavit informa que esta modificación no afectará a sus derechohabientes.

En un comunicado, informa tres puntos:

Primero: Para aquellos trabajadores que cuenten con un crédito vigente en salarios mínimos, tanto los saldos como los pagos de este tipo de créditos se actualizarán automáticamente con el incremento que resulte menor entre el 3.9 por ciento y la tasa de inflación observada en 2016. Esto es, no se incrementan por el aumento total en un salario mínimo señalado por la Conasami.

Segundo: Para el Infonavit, este incremento en los salarios mínimos generales y profesionales, gracias a la reforma a la Ley del Infonavit de abril pasado (artículo 39), no le ocasionará un problema de descalce. Esta reforma permite que los pasivos aumenten en la misma proporción que los activos.

Tercero. Por ello, el Infonavit nuevamente reconoce la visión y responsabilidad del Senado y Cámara de Diputados, al haber aprobado la reforma a los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del Infonavit que fueron promulgadas por el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de la 112 Asamblea General. Incluso, las agencias calificadoras Standard & Poor´s y Fitch Ratings destacaron los efectos positivos de la reforma al Artículo 39 de la Ley del Infonavit para preservar su estabilidad financiera.

Las recomendaciones

Ante el escenario nacional e internacional, para las personas que pretenden obtener créditos, los expertos recomiendan que sí se pueden contratar, pero a tasas fijas y plazos cortos.

Hoy existen más de 23.6 millones de tarjetas bancarias con un saldo de 281 mil millones de pesos. Por otra parte, suman 770 mil créditos para vivienda nueva por 449 mil millones.

En el caso de la adquisición de un inmueble se debe asegurar que exista estabilidad en los ingresos y que la tasa de interés del contrato sea fija. Si es un crédito para un negocio hay que analizarlo bien, expone Hugo Rangel Guzmán, presidente del Colegio de Economistas de Jalisco.

Recomiendan créditos al alcance de sus posibilidades

Debido a que el siguiente año los trabajadores podrán acceder a créditos con montos máximos de un millón 551 mil pesos para viviendas más grandes y mejor ubicadas de las que actualmente se promueven, los expertos recomiendan contratar empréstitos al alcance de sus posibilidades.

Ante la inestabilidad económica que se pronostica para el 2017, el doctor Martín Deloya Bernabé, profesional de Contabilidad y Finanzas del TEC de Monterrey, señala que los interesados en adquirir un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) deberán analizar minuciosamente las repercusiones de las deudas contratadas.

Indica que ante las nuevas modalidades de crédito que ofrecerá el Infonavit en 2017, los trabajadores deberán ser cuidadosos para garantizar que la liquidación del empréstito se puede lograr con el salario recibido.

“No porque ya nos autoricen millón y medio de pesos se va agarrar esa deuda. Debe ser una casa y un crédito que realmente se pueda pagar y en la que el trabajador tenga capacidad de pago”.

Respecto a las condiciones económicas que se esperan para el 2017, Martín Deloya Bernabé subraya que, antes de solicitar un crédito, los derechohabientes deberán asegurarse que las empresas donde laboran tienen estabilidad a largo plazo. Posteriormente, agrega, tendrán que analizar los descuentos que se realizarán a su sueldo para pagar el empréstito.

Por su parte, Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Guadalajara (UdeG), resalta que todos los endeudamientos que se contraten el siguiente año deberán de ser a tasas fijas, con el fin de que el monto a deber no sea modificado.

GUÍA

Tips para elegir su casa

Comprar una casa no es la única opción para usar tu crédito del Infonavit, pero si ya tomó esta decisión, es importante que reflexione sobre lo que realmente necesita. Los siguientes puntos son claves:

• Cercanía con tu trabajo.

• Cercanía a escuelas, hospitales, tiendas y mercados.

• Servicios públicos suficientes como recolección de basura, alumbrado público, drenaje y abasto de agua.

• Tamaño adecuado de la vivienda.

• Calidad de la vivienda.

• Cercanía con su familia

• Rutas alternativas de transporte público.

• Espacios públicos de esparcimiento. Considere que existan cerca parques, canchas y otros lugares para esparcimiento.

• Organizaciones vecinales. Pregunte a los vecinos cómo se llevan y si se organizan en comités, por ejemplo, de administración y vigilancia.

CONTACTO

Infonavit en Jalisco

Juan Palomar y Arias número 37, Colonia Vallarta San Jorge. Teléfono 3880-1400. Direcciones electrónicas: www.conavi.gob.mx y www.infonavit.org.mx

