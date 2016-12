Pemex delinea plan con BHP Billiton para Trión

La paraestatal mexicana ya empieza todo lo necesario para cerrar el acuerdo de operación conjunta

CIUDAD DE MÉXICO (11/DIC/2016).- El director de Exploración de Pemex Exploración y Producción, José Antonio Escalera Alcocer, estimó que una vez que se conforme el consorcio con BHP Billiton, el primer paso en Trión será elaborar el programa mínimo de trabajo, donde la realización del pozo delimitador se daría a finales de 2017 o principios de 2018.



Comentó que ya empezaron con todo lo necesario para cerrar el acuerdo de operación conjunta entre los dos socios, para posteriormente cumplir con los requisitos que solicita la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para registrar y formalizar el consorcio y les asignen la licencia para operar el bloque.



"Lo que sigue hacia delante es hacer los estudios para definir dónde vamos hacer el primer paso que está comprometido en el programa mínimo de trabajo que es pozo delimitador, para que dé mayor certidumbre a esa reserva que tenemos", afirmó.



De acuerdo con el directivo de Pemex, también tienen que hacer estudios de geología y geofísica para identificar dónde van a perforar un pozo exploratorio, que también es parte del programa mínimo de trabajo.



"Vamos a trabajar en paralelo en la parte de dar mayor certidumbre al campo, para después llevar el proyecto desarrollo a la Comisión ya como consorcio... el pozo delimitador siendo muy optimistas estaremos hablando para finales de 2017 o a más tardar a principios de 2018; mientras el exploratorio se podría ir a finales del 2018 o principios de 2019".



Escalera Alcocer destacó que el resultado de la licitación fue un hecho histórico para Petróleos Mexicanos y para el país, por lo que están muy satisfechos por lograr capturar el valor del descubrimiento que hicieron en el campo Trión descubierto en 2012, donde estiman reservas por 485 millones de barriles.



Y es que, indicó, BHP Billiton traerá a Pemex un buen retorno de dinero con base a lo que ya invirtieron en el campo por los hallazgos, lo que garantiza que al menos en los próximos cuatro años Pemex no realizara inversiones por su cuenta, ya que están a cargo de la petrolera australiana.



"Petróleos Mexicanos ha invertido y realizado actividades muy fuertes para entender la geología y el potencial petrolero de las aguas profundas, hemos descubierto dos provincias petroleras, una de gas en la región sur y otra en el norte de aceite, que es el cinturón legado Perdido", expuso.



Asimismo, el director de Exploración de Pemex explicó que a nivel interno entre los socios también tienen que definir cómo van a conformar los diversos comités que están establecidos, como el técnico o financiero, para definir los trabajos futuros hacia delante con mayor claridad.



"En el acuerdo operación conjunta Pemex empieza a intercambiar experiencias, nosotros en esa área hemos perforado entre 15 y 20 pozos, tenemos conocimiento de cómo se comporta el subsuelo. Nuestro socio que ganó esta licitación es una compañía que es líder en la administración de pozos en aguas profundas, están en el top ten, lo que nos va a complementar".



Bloque 3



Respecto al contrato ganado por Chevron Energía de México, Pemex Exploración y Producción e Inpex Corporation para el desarrollo del área tres de Perdido, Escalera Alcocer comentó que está en una etapa más temprana dentro de la cadena de valor, donde tiene que hacer estudios de adquisición de datos sísmicos, para mejorar la imagen del subsuelo.



"En este proyecto no está comprometido ningún pozo, nuestra propuesta es que estamos comprometiendo estudio del subsuelo, para que en función de esto definamos o confirmemos que haya una oportunidad".



Además, precisó que en este bloque los tres socios va parejos con el 33 por ciento de las inversiones, donde el líder del proyecto es Chevron, además de que tendrán que pasar por los comités respectivos, establecidos en el acuerdo de operación conjunta.



"Primero tenemos que hacer estudios, posteriormente si vemos que se confirma la prospectividad haríamos un pozo exploratorio, en base a esto veremos si hay o no reservas en el suelo. Hemos visto una o dos oportunidades en esta área, pero no tenemos claridad, tenemos que hacer más trabajo, más estudios", detalló.



Pemex va por más campos en licitaciones



Asimismo, José Antonio Escalera señaló que Pemex seguirá participando en las licitaciones que viene, por lo que están revisando las ofertas del Estado en estos procesos, para ver si complementan su portafolio y le agregan valor.



"Primero lo que tenemos que ver es que vamos a participar siempre y cuando estas oportunidades complementen nuestro portafolio por la parte exploratoria", agregó.