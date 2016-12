Sugieren evitar 'tradición' de endeudarse este mes

La Condusef brinda algunos consejos para no malgastar el dinero extra que se recibe en diciembre

CIUDAD DE MÉXICO (11/DIC/2016).- Para evitar endeudarse o malgastar el dinero extra que se recibe en estas fechas decembrinas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) brindó algunos consejos.



El organismo expuso que en la temporada de fin de año las compras pueden salirse de control, pues tener el aguinaldo o algún ingreso extra hace sentir que alcanzará para todos los gustos y resulta común gastar más de lo presupuestado, incluso endeudarse.



Para evitarlo, sugiere tomar conciencia de los ingresos totales para planear mejor los gastos, además no dejarse seducir por lo meses sin intereses, opción que es mejor utilizar en la compra de bienes duraderos, como refrigeradores, lavadoras o computadoras, entre otros.



Asimismo, recomienda ahorrar una vez que se conozca el ingreso total y separar una parte para las emergencias que puedan presentarse en el año, y no perder de vista los objetivos, ya que el ingreso extra que se obtiene con el aguinaldo puede ayudar a alcanzar las metas personales.



Para quienes ya tiene problemas financieros, la Condusef exhortó a mantener a calma, pues hay algunas empresas que aprovechan la desesperación de las personas y les prometen soluciones milagrosas de financiamiento, pero sólo se trata de un engaño.



En su publicación digital "Consejos para tu bolsillo", invitó a recortar los llamados "gastos hormiga", ya que además de cuidar la salud, un cigarro, un refresco o un gasto menos, darán un respiro a los bolsillos, y también recomendó cancelar las tarjetas que no se usen, pues varias de ellas cobran anualidad.



Exhortó a no usar créditos para pagar los viejas, pues generalmente los créditos a los que se puede acceder para pagar deudas pueden representar una desventaja, y recomendó comparar los productos financieros en el Buró de Entidades Financieras en www.buró.gob.mx.