Trabajo doméstico en México, casi la cuarta parte del PIB

El Inegi señala que en 2015, el valor económico del empleo doméstico arrojó 4.4 BDP

CIUDAD DE MÉXICO (09/DIC/2016).- En 2015, el valor económico del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados alcanzó un nivel equivalente a 4.4 billones de pesos, lo que representó 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, informó el Inegi.



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) precisó que la mayor parte de labores domésticas y de cuidados fueron realizadas por las mujeres, con 77.2 por ciento, que correspondió a su vez al 74.3 por ciento si se habla en términos del valor económico.



En 2015, señaló, los resultados en cifras netas per cápita mostraron que cada persona participó en promedio con el equivalente a 35 mil 131 pesos anuales por sus labores domésticas y de cuidados.



El instituto resaltó que al desagregar este valor según el género de quien realizó estas actividades, se observó que el trabajo de las mujeres mostró un valor equivalente a 49 mil 586 pesos; mientras que el de los hombres fue de 18 mil 109 pesos en el año señalado.



A su vez, el trabajo no remunerado encaminado a la producción de bienes de autoconsumo contribuyó con el 0.8 por ciento del producto y las labores de los menores entre cinco y 11 años con 0.3 por ciento.



El Inegi explicó que al observar el valor del trabajo doméstico y de cuidados por decil de hogar según el ingreso corriente, las mujeres del decil I (con menores ingresos) contribuyeron con 52 mil 398 pesos en promedio al año; mientras que aquellas que pertenecen al décimo decil (con mayores ingresos) lo hicieron con el equivalente a 45 mil 680 pesos en el mismo periodo.



Por su parte, la contribución de los hombres presentó, para los mismos deciles (I y X), niveles de 16 mil 837 y 19 mil 211 pesos, respectivamente.



Respecto a las labores realizadas por los menores de entre cinco y 11 años, las niñas aportaron el correspondiente a cinco mil 646 pesos, mientras que los niños colaboraron con cinco mil 130 pesos.



En instituto refirió que en 2015, el Valor Económico del Trabajo No Remunerado de los Hogares (VTNRH) estuvo compuesto por las labores domésticas y de cuidados (realizadas por miembros del hogar mayores de 12 años).



Destacó que las labores domésticas y de cuidados representó 95.5 por ciento, rubro en el que la actividad mas realizada es la de cuidados y apoyos con 32.1 por ciento; alimentación con 18.3 por ciento y limpieza y mantenimiento de la vivienda con 16 por ciento; compras y administración del hogar con 12.3 por ciento; ayuda a otros hogares y trabajo voluntario 9.9 por ciento y limpieza y cuidado de la ropa y calzado 6.9 por ciento.



El Inegi señaló que el rubro de producción de bienes de consumo y autoconsumo participó con 3.3 por ciento, en donde los bienes de consumo ocuparon 2.7 por ciento y autoconstrucción 0.6 por ciento.



Mientras que las labores realizadas por niños entre cinco y 11 años ocuparon 1.2 por ciento, en donde los quehaceres domésticos ocuparon el 0.9 por ciento.