Firmas de EU invierten en México, pese a Trump

En los últimos meses, empresas estadounidenses anunciaron inversiones por cerca de 12 mil MDD

CIUDAD DE MÉXICO (08/DIC/2016).- En los últimos meses diversas empresas de Estados Unidos desafiaron las amenazas, que durante campaña y ahora como presidente electo de ese país, Donald Trump realizó contra México y han anunciado inversiones por cerca de 12 mil millones de dólares para esta nación.

Algunas de las compañías que ya anunciaron inversiones para el país son Cisco Systems, quien planea invertir alrededor de cuatro mil millones de dólares, Ford mil 600 MDD, Citibanamex por mil milones y el anuncio más reciente lo realizó Walmart, que espera realizar una derrama en el país de mil 300 MDD.

José María Zas, presidente de American Chamber of Commerce of México (Amcham), destacó que las inversiones para el país continuarán, y no ven que se desacelere el interés que existen desde el exterior.

“México seguirá siendo socio, aliado estratégico de Estados Unidos, desde el tema de la seguridad nacional hasta el de la economía”, destacó.

Las empresas que ya tenían proyectadas inversiones para el país, difícilmente se retractarán de realizarlas, porque esto ya les implica costos, entonces por lo menos todo lo que se proyectó este año seguirá así, afirmó Ricardo Haneine, socio director de la consultora AT Kearney.

El reto será para 2017, para entonces diversas empresas quizá serán más cautelosas en anunciar planes para México, país que pese a las amenazas que realiza Donald Trump, sobre limitar la relación comercial entre los países, es atractivo, detalló.

De acuerdo con información de ProMéxico, existen 300 compañías de origen estadounidense que preparan inversiones para México, estas ya se encuentran en la etapa final del proceso y para 2017 ya podrían estar instalándose.

De enero a septiembre, la inversión extranjera directa que llegó a México desde el vecino del norte ascendió a siete mil 59 MDD y de 1999 al tercer trimestre de este año, la IED acumulada de esta país es de 209 mil 871 millones de dólares y representa el 45.9% de todas las transacciones de este tipo que llegan del mundo, según datos de la Secretaría de Economía.

España es el segundo país que más ha invertido en México, esta nación concentra el 12.4 por ciento de la IED, unos 56 mil 840 millones de dólares, en el periodo mencionado.