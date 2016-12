Blim aventaja a Claro Video en TV por internet

Televisa saca ventaja de contenidos y series exclusivas como 'Por siempre Joan Sebastián', 'Blue Demon, el demonio que fue leyenda', entre otros

CIUDAD DE MÉXICO (07/DIC/2016).- Blim confirma que en materia de televisión el contenido es el rey, y en tan sólo nueve meses ha logrado desplazar a Claro Video del segundo lugar entre las empresas de TV de paga por internet.

Televisa ha demostrado este año que los contenidos que generan nostalgia y con los que las audiencias se identifican son los episodios de “Chespirito”, “La Familia P. Luche” y las telenovelas que fueron transmitidas a través de la televisión abierta.

Además, está sacando ventaja de contenidos y series exclusivas como “Por Siempre Joan Sebastian”, “Blue Demon, el demonio que fue leyenda” o “Login, el lado oscuro de internet”.

Pero Blim no encontró el hilo negro, Netflix fue el primero en ofrecer contenidos exclusivos a los usuarios y por ello mantiene el liderazgo con el 70.1% del mercado Over The Top (OTT) en el país, según cifras de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Mientras que de febrero a noviembre, Blim de Televisa tiene 17.5% de la televisión de paga por internet superando a Claro Video de América Móvil que cuenta con 9.3% de este mercado.

Pero además, Blim ofrece un precio preferencial a los clientes de televisión por cable de Televisa como Izzi y Cablemas, Cablevisión Monterrey y Cablecom de 89 pesos mensuales mientras que el precio regular de este servicio de televisión por internet es de 109 pesos al mes.

Aunque Claro Video ofrece sin costo por un año el servicio de streaming a sus clientes de telefonía fija, su ausencia en televisión abierta parece que impactó su posición entre las ofertas de OTT.

A estos tres grandes competidores le siguen muy por debajo Mubi con 1%, Fox Play con 0.7%, HBO Go con 0.7% y YouTube Red con 0.7 por ciento.

Estas cifras revelan que los mexicanos aumentan su consumo de televisión de paga en línea que suman ya 6.2 millones de hogares al tercer trimestre del año y que se estima serán 6.7 millones de casas para el cierre del año, mientras que en 2011 eran solo 500 mil usuarios.