KIA lanza financiamiento para Uber o Cabify

Los interesados podrán adquirir un vehículo último modelo hasta en 40 mensualidades

CIUDAD DE MÉXICO (06/DIC/2016).- KIA Motors México lanzó un nuevo programa de financiamiento para choferes privados de conductores de plataformas como Uber o Cabify.

Los interesados podrán adquirir un vehículo último modelo hasta en 48 mensualidades y con un 20% de enganche.

“La comisión por apertura del programa “Chofer Privado” será una de las más bajas en todo el país, el 2% y tendrá un interés del 13.74%, además de contar con un seguro especial para este tipo de transporte privado”, indicó KIA, en un comunicado.

A diferencia de otros programas, “Chofer Privado” de KIA Finance permitirá que los clientes puedan escoger cualquier modelo de la gama KIA.

A través de la financiera, KIA Finance, el programa no sólo beneficiará a aquellos conductores que ya formen parte de alguna plataforma privada sino también a aquellos que aún no se hayan registrado.

Los actuales choferes de Uber que no tengan un vehículo nuevo también podrán adquirir uno, o personas que ya se hayan registrado a la plataforma pero no se encuentren activos, así como aquellos conductores que aún no estén registrados en este servicio.

El programa “Chofer privado” de KIA Finance ya está en operación, por lo que los interesados ya pueden acercarse a los distribuidores de la armadora coreana de su preferencia para evaluar la compra.