EU pondrá 'todo en la mesa' para renegociar el TLCAN: Pence

''Tenemos que poner primero a las empresas y los trabajadores estadounidenses'', dice

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (06/DIC/2016).- La administración de Donald Trump pondrá todas las opciones en la mesa para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, señaló el vicepresidente electo Mike Pence.



"Estoy a favor de poner todo en la mesa en renegociar el TLCAN y en las negociaciones con otros países", dijo Pence en una entrevista para el programa Morning Joe, de la cadena MSNBC. "Tenemos que poner primero a las empresas y los trabajadores estadounidenses", añadió.



Pence, gobernador del estado de Indiana, reaccionó así a la pregunta sobre si apoyaba la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel de 35 por ciento a las empresas que salieran de Estados Unidos y buscaran reintroducir sus productos al país.



"Los dos creemos en un mercado libre y los dos creemos en libre comercio", respondió Pence, quien ha sido partidario de los acuerdos de libre comercio a lo largo de su vida como funcionario público.



Pence sostuvo sin embargo que el problema reside en que sucesivos gobiernos estadounidenses han negociado malos acuerdos comerciales pues aseguró que como gobernador de un estado del medio oeste industrial ha sido testigo de la salida de empresas del país.



"Vamos a negociar acuerdos de libre comercio y asegurar que pongamos a los trabajadores primero y el reconocimiento de que queremos eliminar incentivos de empresas de salir de estados como Indiana e ir a México", insistió.



Aunque no expresó explícitamente su apoyo al arancel del 35 por ciento, Pence señaló que Trump buscará además disminuir los impuestos y las regulaciones, así como eliminar la carga que representa la Ley de Salud Asequible del presidente Barack Obama.



"(Trump) está comprometido a bajar la tasa de impuestos ganancias corporativas de 15 por ciento", señaló.



La perspectiva del vicepresidente electo surge en momentos que los republicanos de la Cámara de Representantes han dejado en claro que no apoyan ni la imposición de aranceles ni el lanzamiento de guerras comerciales contra otros países.



Pence eludió responder cómo planea Trump aprobar su política de imponer aranceles cuando la idea es opuesta tanto por el líder de la Cámara de Representantes Paul Ryan como por el líder de los republicanos en el Senado Mitch McConnell.



Ayer, Anthony Scaramucci, uno de los principales asesores de Donald Trump, señaló que el presidente electo tiene una "gran relación" con el Presidente Enrique Peña Nieto y no pretende "despedazar" al TLCAN, sino adecuarlo y hacerlo más justo.



"No creo que estemos buscando despezar al TLCAN sino adecuarlo, hacerlo más justo", señaló en un encuentro bipartidista con el grupo "No Labels" (Sin Etiquetas).



Durante el encuentro, reportado por la publicación legislativa The Hill, Scaramucci dejó en claro que nadie en el próximo gobierno estadounidense está apoyando el regreso al proteccionismo.



México expresó su disposición a "modernizar" el TLCAN si existe acuerdo entre los tres socios comerciales y Canadá expresó una posición similar.



Desde su campaña presidencial, Trump se comprometió a renegociar el TLCAN o de lo contrario amenazó con abandonar el acuerdo entre su país, Canadá y México, en vigor desde enero de 1994.



Durante uno de sus primeros mensajes desde que ganó las elecciones del 8 de noviembre, Trump oficializó además la salida de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y anunció que buscará en su lugar acuerdos comerciales bilaterales.