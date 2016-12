Recórd en Jalisco, de trabajadores asegurados al IMSS en 2016

El IMSS reporta a nivel nacional 913 mil 921 nuevas plazas, correspondiendo a esta Entidad más de 92 mil

GUADALAJARA, JALISCO (03/DIC/2016).- La delegación Jalisco del IMSS reportó cifra récord de trabajadores asegurados durante 2016 en la Entidad, ya que se considera el mayor índice en crecimiento de fuentes laborales en los últimos años.



El delegado del organismo en el Estado, Marcelo Castillero Manzano, informó que Jalisco es una de las entidades federativas donde se ha reflejado de manera considerable el aumento en empleos en el país durante el presente año.



En un comunicado, detalló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta a nivel nacional 913 mil 921 nuevas plazas, correspondiendo a esta Entidad más de 92 mil, lo que ha implicado una importante cantidad de recaudación patronal.



Informó que hasta el mes de octubre de 2016 se han acumulado 17 mil 112 millones de pesos en cuotas obrero-patronales, mismas que permitirán aumentar y mejorar la atención médica en la zonas de mayor crecimiento poblacional, es decir el norte el municipio de Zapopan (Tesistán) y Tonalá.



En dichas localidades, manifestó, se contará con nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) bajo el esquema 10+5 (10 consultorios de atención médica y cinco de atención preventiva), cada una de las cuales atenderá a más de medio millón de derechohabientes.



Castillero Manzano reiteró que de enero a octubre de 2016 se ha reportado el mayor índice de crecimiento de empleos y por tanto de trabajadores asegurados en la Entidad durante los últimos años.



Puso como ejemplo los años 2013, 2014 y 2015, que hasta el mes de diciembre reportaron un aumento en derechohabiencia del 3.53, 4.73 y 4.91 por ciento respectivamente., mientras que al décimo mes del año en curso el crecimiento es del seis por ciento.



"Gracias a sus logros en recaudación, la delegación Jalisco ha recibido estímulos que permitirán además mejorar la infraestructura al interior del Estado, caso de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de Techaluta y San Ignacio Cerro Gordo, en tanto la UMF de Cocula será reconstruida en su totalidad", dijo.



Añadió que del mismo modo se adecuará el área de hospitalización del nosocomio de Puerto Vallarta (HGZ) No. 42, cuenta con 21 camas, además de remodelar las áreas de Urgencias del HGZ No. 9 de Ciudad Guzmán y de la UMF No. 170, localizada también en el puerto jalisciense.



Expuso que actualmente se realizan trámites para adecuar quirófano y Central de Equipos y Esterilización (CEYE) del HGZ No. 89.



También se prevé hacer remodelaciones integrales en las UMF de El Salto y Tlajomulco y construir en 2017 una Clínica de Mama en la zona metropolitana de Guadalajara, además de gestionarse un hospital para el norte de Zapopan.