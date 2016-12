Pese a Trump, 300 empresas de EU alistan inversiones en México

Aunque aún no se concretan esas inversiones, Francisco González dice que ello muestra que no habrá salida de proyectos

LEÓN, GUANAJUATO (02/DIC/2016).- Al menos 300 empresas estadounidenses, 100 japonesas y 30 chinas están en el proceso de análisis para traer sus proyectos de inversión a México e incluso Ford y Carrier mantendrán sus planes en México, aseveró el director general de ProMéxico, Francisco González.

Aunque aún no se concretan esas inversiones, dijo que ello muestra que no habrá salida de proyectos.

Incluso el anuncio de que Ford y Carrier no invertirían en México no son totalmente ciertas porque la automotriz no frenará su crecimiento en el país y Carrier duplicó su proyecto de inversión y dejó una parte en Estados Unidos y otra en territorio mexicano.

"De todos modos si viene una inversión de Carrier acá, si viene y allá se queda algo, se duplicó el proyecto. En el caso de Ford se mantiene el proyecto, no hubo nada de la planta de Kentucky", aseveró.

Durante el 23 Congreso del Comercio Exterior Mexicano que organizó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), dijo que la llegada de inversiones a México se mantendrá en los 33 mil millones de dólares y 50% de ese monto lo atraerá ProMéxico.

Aseveró que ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, están ocupados en seguir atrayendo inversiones, aunque comentó que cíclicamente hay retrasos en las inversiones extranjeras por cuestiones electorales.

Expuso que si bien el presidente electo Donald Trump está dando incentivos a las empresas para que se queden como Ford y Carrier “no tenemos la preocupación porque el incentivo fiscal entra en un solo momento, o sea puede ser un incentivo de uno, dos ó tres millones y si no es competitivo el proyecto, truena la empresa”.