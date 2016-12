Salida de Carstens pone fin a una fría relación con la SHCP

Mientras Luis Videgaray fue titular de la dependencia, se hicieron notar discrepancias con Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (02/DIC/2016).- Agustín Carstens llegó a la gubernatura del Banco de México (Banxico) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. En esa misma administración se desempeñó, durante tres años, como Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La designación se la dieron en 2009, después que Guillermo Ortiz no fuera ratificado en el cargo. La relación entre Carstens y Ortiz no fue la mejor: ambos mantenían una pugna por las tasas de interés; Carstens (apoyado por Calderón) abogaba por reducir la tasa de referencia para estimular la economía, afectada por la crisis económica de 2008, mientras que Ortiz se negaba ante el impacto inflacionario que la medida generaría.

Tras la salida de Ortiz y su relevo, Carstens tuvo margen de maniobra para operar la política monetaria del país durante los tres años restantes con relativo éxito. Eso le permitió que, tras la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia en 2012, fuera ratificado en el cargo por la Junta de Gobierno de Banxico.

Sin embargo, desde que Peña Nieto eligió a Luis Videgaray como titular de la SHCP, el distanciamiento entre Banxico y la SHCP se profundizó. La primera diferencia comenzó por las reformas hacendarias impulsadas en 2013. Estas discrepancias escalaron y alcanzaron su punto máximo este año, cuando Carstens criticó el endeudamiento desmesurado al que ha recurrido el Gobierno federal y ha desestimado de manera constante las expectativas de crecimiento anunciadas por la SHCP. El Banco de México se convirtió en un inusual crítico del ejercicio de la política fiscal del Gobierno.

Tras la salida de Videgaray, la llegada de José Antonio Meade Kuribreña, se asomaba una época de nueva vinculación entre Banxico y la SHCP, pero nada más alejado de la realidad. Meade mantuvo muchas de las políticas que generaron el distanciamiento con Videgaray y el Banxico no dejó de ser incisivo con ellas; un ejemplo: las perspectivas de crecimiento económico para 2016 y 2017, pues SHCP es el único que mantiene su previsión de crecimiento, mientras que Banxico no ve un panorama óptimo.

Con los recientes incrementos de las tasas de referencia, Carstens hizo su trabajo: evitar el efecto inflacionario y evitar que se disparara la paridad del peso con el dólar, pero a costa del choque con la SHCP y la inminente reducción del crecimiento de la economía.

Carstens negó que su salida de Banxico fuera un escape antes de que las diferencias con la SHCP o el Ejecutivo se llegaran a profundizar. Ya había mencionado su posibilidad de renunciar (cuando compitió por la presidencia del Fondo Monetario Internacional, donde la elegida fue Christine Lagarde). Queda por ver el rumbo que tomará la política monetaria mexicana tras la salida de su principal timonel.

PERFIL

Amplia trayectoria en el servicio público

Agustín Carstens sumó seis años como gobernador del Banco de México. Fue nombrado en dicho cargo el 28 de diciembre de 2009 por el entonces presidente, Felipe Calderón.

Nació el 9 de junio de 1958 en la Ciudad de México y cuenta con una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de Chicago. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de donde se graduó con mención honorífica en 1982.

Carstens inició su carrera en 1980 en el Banco de México, en donde ocupó diversos cargos en la división internacional del banco central, en la unidad de investigación económica y en la oficina del gobernador. De 1999 a 2000 fungió como director ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional (FMI), institución en la que representó los intereses de España, México, Centroamérica y Venezuela.

También fue subsecretario del ramo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de diciembre de 2000 a agosto de 2003, fecha en la que se incorporó al Fondo Monetario Internacional como subdirector gerente, en donde se hizo cargo de la relación del Fondo con aproximadamente 70 países miembros.

El 9 de diciembre de 2009 fue propuesto por el ex presidente Calderón como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Una vez ratificada dicha designación por el Senado de la República, el 28 de diciembre se le nombró gobernador de Banxico cargo que ocupa hasta la fecha.

A DETALLE

¿Qué se necesita para dirigir el Banco de México?

• Deben ser individuos con un elevado nivel técnico y profesional.

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

• No tener más de sesenta y cinco años cumplidos en la fecha de inicio del periodo durante el cual desempeñarán su cargo.

• Gozar de reconocida competencia en materia monetaria así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera, entre otros.

BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES

El nuevo empleo del gobernador

• Considerado “el banco de bancos centrales”, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) será el nuevo trabajo de Agustín Carstens, luego de anunciar su salida del Banco de México (Banxico) a partir del 1 de julio de 2017.

• El BPI es la institución financiera internacional más antigua del mundo, fundado en 1930 y tiene su sede central en Basilea, Suiza.

• Carstens fungirá como gerente general del BPI a partir del primero de octubre de 2017 por un periodo de cinco años y su función principal será el fomento de la estabilidad monetaria y financiera mundial.

• El BPI tiene entre sus miembros a 60 bancos centrales de todo el mundo, que en conjunto representan 95% del Producto Interno Bruto internacional.

• Con datos al 31 de marzo de 2016, el BPI cuenta con recursos equivalentes a 179 mil millones de DEG (Depósitos especiales de Giro), una reserva internacional que ayuda a complementar las reservas oficiales de los países miembros.

• Con este nombramiento, Carstens será el primer presidente de un banco central de un país emergente que ocupe el cargo máximo en el BPI.

LOS POSIBLES RELEVOS

Bancos y académicos ya definen a los principales candidatos

• Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

• José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.

• Guillermo Ortiz, ex gobernador del Banco de México.

• Alejandro Werner, actualmente director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y anteriormente subsecretario de la SHCP.

• Manuel Ramos-Francia, director general de Investigación Económica del Banco de México.

• Miguel Messmacher, actual subsecretario de Ingresos de la SHCP.

• Francisco Gil-Díaz, exsecretario de Hacienda durante el Gobierno de Vicente Fox.

CLAVES

Las reacciones

Presidencia. El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, felicitó al gobernador del Banco de Mexico, Agustín Carstens, por su nombramiento al frente de la institución financiera internacional, al tiempo de reconocer su comprometida y destacada labor al frente del Banco de México. Destacó que “esta designación representa una gran distinción del Consejo de Administración del BIS”.

SHCP. La certidumbre de los mercados descansa en la fortaleza de sus instituciones y no en las personas, por lo que no es momento de hablar del sucesor de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México (Banxico), dijo el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade. Lo importante, manifestó, es que “México tiene hoy gobernador del Banco del México que está concentrado en su trabajo y estará presente y pendiente y por lo tanto no es momento ni oportunidad de reflexionar sobre su sucesión”. El titular de la SHCP, mostró su alegría de que un mexicano haya sido reconocido con tal nombramiento.

Concanaco. Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), aseguró que la renuncia de Carstens, no debe ser motivo de especulaciones, preocupación e inestabilidad y dijo que al programarse su salida hasta julio de 2017 se “asegura de manera incuestionable una transición ordenada”.

CCE. Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que es una buena noticia que un mexicano se haga cargo de una institución tan importante como es el Banco de Pagos Internacionales. Sobre la sucesión en Banxico, Castañón llamó a confiar en sus procesos internos, ya que es una de las instituciones más sólidas del país, independientemente de quien la dirija.

Investigadores. Luis Foncerrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que el tiempo de anticipación con que se anunció la renuncia del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, es una señal de estabilidad y de que habrá una transición ordenada.