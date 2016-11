Identifican más de 10 mil 'empresas fantasma' en todo el país

Son verificadas para asegurarse que no estén simulando operaciones y estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales

CIUDAD DE MÉXICO (29/NOV/2016).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado a más de 10 mil "empresas fantasma" a nivel nacional, las cuales a la fecha han facturado operaciones que simulan operaciones inexistente por más de 300 mil millones de pesos.

El jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, advirtió que estos contribuyentes, así como sus contrapartes -ya sean gobiernos locales u otras empresas-, "serán llamados a cuentas" para eliminar el efecto fiscal que pretendieron darle a estas operaciones simuladas.

Precisó que el SAT no puede hablar de casos específicos, pero si puede anunciar trabajan sobre todo respecto de las "empresas fantasma", que son aquellas que no tienen sustancia económica y por alguna razón fueron contratadas por algunos gobiernos estatales.

Para ello, dijo, el organismo también está llevando a cabo algunas acciones preventivas que consisten en verificar los padrones de proveedores en todo el país para asegurarse que tienen domicilio, personal y las condiciones para prestar los servicios para los cuales están siendo contratadas en los municipios, estados o en la Federación.

De acuerdo con la información difundida por el SAT hasta ahora, recordó que en el gobierno de Veracruz se identificaron en su momento a más de 30 empresas que habían formado parte de un esquema de simulación de operaciones sin contar con el sustento económico para ello.

Más allá de estos casos, el SAT está verificando a más de 10 mil empresas a nivel nacional, a fin de asegurarse que efectivamente no estén simulando operaciones y estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales.

En caso contrario, subrayó, se eliminarán los efectos fiscales de las operaciones que realizaron estas "empresas fantasmas" y a sus contrapartes, ya sean gobiernos u otras empresas, "estarán siendo llamadas a cuentas" para también eliminar el electo fiscal que pretendieron darle a estas operaciones.

"Estas 10 mil empresas son en todo el país, no necesariamente están vinculadas con operaciones con gobiernos, sino que tenemos indicios de que no existen y que por lo tanto, no tendrían que estar facturando o informando de operaciones que en principios no existieron", añadió Santín Quiroz.

A la fecha, detalló, el organismo recaudador ha identificado que existen más de 300 mil millones de pesos que presuntamente no tienen materialidad económica, operaciones han sido efectuadas por estas "empresas fantasma" con domicilio en el país y dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

"Ya se han prestado algunas denuncias penales, incluso en el caso de Veracruz ya se cumplimentó una de ellas, pero hay muchas más en proceso", mencionó el jefe del SAT.

Afirmó que el SAT ha rebasado en más 10 por ciento la meta de recaudación tributaria para 2016, de 2.4 billones de pesos, lo cual obedece a mayores niveles de cumplimiento voluntario de los contribuyentes ante las facilidades otorgadas por el organismo.

"Las facilidades que el SAT ha puesto a disposición de los contribuyentes ha permitido que el nivel de cumplimiento voluntario esté en sus niveles más altos, que son cercanos a 95 por ciento de la recaudación total", añadió.

Recordó que el SAT tiene previsto realizar tres mil revisiones electrónicas en este año, y precisó que de las que ya se concretaron, se han recibido más de 30 millones de pesos por autocorrecciones de personas que fueron sujetas a estas auditorías por medios electrónicos.

Sobre la nómina digital, explicó que a partir del 1 de enero de 2017 los patrones tienen que cumplir con nuevos campos y catálogos de información sobre lo que pagan a sus empleados, y aclaró que no habrá prórroga o facilidades administrativas para cumplir con esta disposición.

"No es necesario, al día de hoy nadie la ha solicitado, de hecho tenemos una participación muy activa de todas las cámaras y las asociaciones, incluyendo la de los contadores públicos, donde en ningún caso hemos encontrado preocupación de no poder cumplir con estos requerimientos", puntualizó el jefe del SAT.