Discurso de Trump no ha impactado al turismo: De la Madrid

El titular de la Sectur asegura que no se tienen previstas afectaciones en los próximos meses

CIUDAD DE MÉXICO (29/NOV/2016).- El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que los dos años de discurso negativo desde el inicio de campaña de Donald Trump hasta las elecciones presidenciales no tuvieron impacto sobre la actividad turística en México y no se prevén afectaciones en los próximos meses.

"No vemos en ningún lado señales para pensar que en dos años de más agresividad del discurso no bajó el turismo norteamericano y de aquí para adelante ese discurso con respecto al turismo no va a impactar", dijo el funcionario.

En conferencia de prensa en conjunto con BBVA Bancomer, De la Madrid destacó que los ataques del presidente electo de Estados Unidos no disminuyeron el flujo de visitantes estadounidenses a nuestro país en el presente año.

"No hay mala publicidad. De enero a septiembre de este año el numero de norteamericanos que llegan a México vía aérea está creciendo 12.2%", enfatizó.

En ese sentido, el funcionario recordó que el tipo de cambio actual ha favorecido la llegada de visitantes extranjeros a nuestro país.

"Una de las incertidumbres que no tenemos es qué le va a pasar al turismo. En dos años tuvimos una campaña muy agresiva de Estados Unidos hacia México y en esos dos años no disminuyó el número de norteamericanos que vinieron a México y sigue creciendo", enfatizó.

El funcionario añadió que turistas de otros países también han aumentado su frecuencia de viajes a México.

"Es de destacar que en algunos momentos el número de argentinos viajando a México ha crecido a tasas de 44% anual. Esto quiere decir que no solamente están viniendo norteamericanos sino que hay personas de otros países que están llegando y creciendo a números más altos", añadió.

Así, los turistas estadounidenses ocupan el primer lugar de visitas a México, seguidos por Canadá, Reino Unido, Argentina y Colombia.

"Si bien los norteamericanos están creciendo su participación con respecto al total está disminuyendo. Hace 10 años los norteamericanos representaban el 70% de todos los viajes de avión a México y hoy en día andan entre 55 a 56%", dijo de La Madrid.