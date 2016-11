No hay comparación con crisis anteriores

Empresarios jaliscienses detallan que el 'Efecto Trump' no traerá estragos como los padecidos en 1994

GUADALAJARA, JALISCO (28/NOV/2016).- Ignacio Andrade consiguió nuevo empleo y mejor pagado, por lo que se decidió por un crédito para auto unos pocos días antes de las elecciones en Estados Unidos. Para el vehículo nuevo que eligió debe destinar aproximadamente 40% de sus ingresos, lo cual le pareció razonable, dado su trabajo en una empresa de tecnologías de la información. “Lo que me animó es la tasa fija”.

En ese momento no reflexionó sobre las posibles dificultades en la economía del país si ganaba Donald Trump. Sin embargo, tras los resultados del 8 de noviembre comenzó a preocuparse.

No obstante, economistas y empresarios aseguran que la situación económica actual en México es completamente distinta a la experimentada antes por el país, por lo que no podrá compararse lo que ocurra en 2017 cuando se anuncien y concreten las primeras acciones del presidente electo.

“No podemos compararlo porque sigue habiendo inversión, se siguen generando empleos. En Jalisco, hasta octubre llevamos más de 92 mil empleos generados, el panorama es completamente diferente. Sí hay una devaluación de la moneda, sí afecta a las importaciones, pero también es una gran oportunidad para la industria jalisciense”, señaló Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Jalisco, coincidió en que no se espera un gran impacto tras la llegada de Trump. En cambio, ve en el panorama buenas oportunidades para la economía en el país.

“Observamos que estos cambios abren muchas oportunidades, por ejemplo, en la sustitución de importaciones: con un tipo de cambio tan caro, el reemplazar parte de los productos que importamos por productos nacionales es una gran ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar”.

Daniel Curiel puso como ejemplo de esto a la industria mueblera en México. “Anteriormente los almacenes y tiendas departamentales importaban muebles de China, pero dejaron de hacerlo porque ya no fue rentable porque la industria nacional se quedó con ese mercado”. De este modo, de productos que se encarezcan por el dólar pueden surgir industrias que provean al mercado interno.

Otra oportunidad que mencionó Medina Mora está en voltear a otros mercados internacionales, sobre todo con los 45 países con los que se tienen tratados de libre comercio. “Hemos dependido mucho de los Estados Unidos y es buen momento de ya no depender de un solo mercado”.

CLAVES

Alertas

• Se debe revisar que las tasas de interés sean favorables.

• Garantizar los flujos de capital para poder pagar la inversión.

• Los créditos deben ser sobre todo para tecnología, porque vuelve más productiva a la empresa y genera capital para pagar el financiamiento.

• Conocer bien las corridas financieras para asegurar que el crédito se pague.

• Invertir los recursos en innovación, producción y en la comercialización.

• Como el sector productivo tiene que mantener activa la economía, si su financiamiento es el crédito tiene que continuar con este esquema, aunque el crecimiento de las tasas de interés obligará a aumentar la competitividad.

TARJETAS, LAS PREFERIDAS

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en México la deuda adquirida con instituciones financieras a través de tarjetas de crédito suma más de 281 mil millones de pesos, lo que representa más de la mitad de aquella contratada para vivienda nueva y usada, que es de 551 mil millones.

De los bancos, el que más plásticos ha otorgado es BBVA Bancomer, más de 5.8 millones de tarjetas, las cuales cuentan con saldos de más de 97 mil millones de pesos. Le sigue Banamex con 5.2 millones de tarjetas y saldos de 59 mil millones de pesos.

En cuanto a créditos hipotecarios, la mayor parte ha sido otorgada para vivienda nueva al sumar 449 mil millones de pesos en el total de las instituciones financieras. La vivienda usada representa adeudos actualmente por 102 mil millones de pesos.

SABER MÁS

“No todos experimentarán dificultades”

A más de tres semanas de que el país comenzó a experimentar el llamado “Efecto Trump”, las empresas no han sentido un impacto considerable, señaló Horacio Sisto, gerente en México de DLL Financial Solutions, empresa dedicada al financiamiento de fabricantes, distribuidores y concesionarios con presencia en 36 países. Sisto afirmó que los proyectos de las compañías que se hallan en ejecución continúan.

Sobrevive a hipoteca en crisis de 1994

Fue en septiembre de 1994 cuando Ricardo Sainz se casó y decidió comprar casa, una modesta vivienda de 90 metros cuadrados en un coto en Ciudad Granja. En aquel entonces, ya con los nuevos pesos, la finca le costó 170 mil pesos. La adqurió a través de un crédito hipotecario. “Siempre se me ha hecho absurdo pagar renta y uno busca las alternativas”.

Con empleo estable como abogado y un pequeño negocio propio —una escuela de tae kwon do—, parecían ser épocas de “vacas gordas”, pues no sabía dónde poner su dinero, recuerda Ricardo. Sin embargo, tres meses después el sistema económico del país colapsó.

La moneda se devaluó y sólo pudo pagar unas cuantas veces más. “Imposible pagarla, aguanté dos, tres meses y después dije: imposible. No pagué, me senté, ya no quise pagar más. Empecé a ahorrar, a comprar bienes como un coche para mi esposa, otro para mí, entonces con eso logré capitalizarme un poco”.

Sin dar abonos, las mensualidades se acumularon durante más de seis años. “No me emplazaban a pagar porque estaba el famoso ‘robaproa’ y muchos andaban en el escándalo y me insistían que renegociara con las famosos UDIS (unidades de inversión), pero dije: ‘No, dejen los contratos como están’. Fue así porque fue el mismo caso de mi hermana y de un amigo de la infancia, que decidieron que por ningún motivo renegociarían”.

En 2001, finalmente lo emplazó una empresa llamada Hudson, que compró la deuda de los bancos. Contestó la demanda y dos semanas después le propusieron que pagara 900 mil pesos. “No, pues no tengo”. Le pidieron una propuesta y él ofreció 200 mil pesos, pero no aceptaron.

En el regateo, los representantes de Hudson bajaron a 600 mil pesos, pero Ricardo sólo pudo pagar 275 mil pesos. Para obtenerlos, tuvo que vender sus vehículos. “Con lo que tenía ahorrado y con lo que saqué de los coches logré pagar la deuda y me escrituraron, fue la única manera como pudimos salir adelante”.

La dinámica fue similar con su hermana, su amigo y un par de clientes suyos. Ricardo los asesoró para que esperaran la demanda y negociaran.

Aunque no son las circunstancias actuales, su consejo, en caso de que una persona se vea en aprietos, es no admitir una renegociación de contrato de deuda si ésta es más desventajosa que lo estipulado en el contrato original. “Indebidamente mucha gente renegoció en UDIS o dólares”.

Si se llega a ser demandado se debe tener en cuenta que el bien mismo, el inmueble adquirido, es la garantía, por lo que si se llega a una sentencia el juez ordenará el remate de éste a un costo de dos terceras partes del avalúo. Y como acreedor principal, la preferencia de la compra del bien se le da al propio deudor.

“Mi teoría es esa. Nunca llegó hasta la sentencia en los juicios que yo llevé porque los mismos bancos se dan cuenta”.

Ricardo señala que tampoco hay que descapitalizarse por el pago de las deudas al grado de destinar prácticamente todos los ingresos a ese fin, menos gastar dinero en bienes innecesarios o en viajes en tiempos de crisis. Sin embargo, sí se puede invertir en bienes que se pueden recuperar, como autos o joyas. “Debes comprar bienes con los que puedas recuperar tu capital o incluso pagar con ellos”.

GUÍA

Recomendaciones de los expertos

Hipotecarios

Si es una necesidad de vivienda, es muy factible siempre y cuando se garantice que la tasa de interés es fija. Una tasa razonable debe ir del 9 al 11% de interés.

Si el inmueble es para negocio antes se tienen que analizar las alternativas sobre el futuro de la actividad para la cual se adquirirá. Se sugiere un consultor financiero, destaca Hugo Rangel Guzmán, presidente del Colegio de Economistas.

Alberto Eduardo Goyeneche Sillas, investigador de la Universidad Panamericana, recomienda acudir a todas las instituciones bancarias, acercarse con un asesor financiero y revisar el costo anual total de los créditos hipotecarios.

También hay que seleccionar qué tipo de hipoteca, pues entre más años se extienda más interés se pagarán. “No le den prioridad a la mensualidad, porque al pagar una mensualidad más baja para comprar una casa más cara se están yendo a 20, 30 años, y ahí están pagando dos o tres veces la casa en intereses. Pides millón y medio y terminas pagando cinco millones”.

Lo mejor es tomar hipotecas de plazos más cortos, entre menos mejor, pero que aún se puedan pagar. Esto es, que no representen más del 30% de los ingresos familiares.

Si actualmente la persona cuenta con un crédito hipotecario a tasa variable, es positivo porque aún es más baja que a tasa fija, por lo que es mejor disfrutarla los siguientes meses hasta que comience a subir. Cuando suba hay que trasladarla a otro banco que ofrezca mejores condiciones, como una tasa fija.

El trámite de la portabilidad de la hipoteca ahora es más sencillo y más económico que antes, y aunque sí se tienen que hacer algunos gastos, conviene más.

Vehículos

Si está en los planes invertir para un vehículo, particular o para un negocio, lo mejor es hacerlo en lo que resta del año pues aún no se han anunciado ajustes en costos o intereses debido a las expectativas de las ventas de cierre de año, resalta Rangel Guzmán.

El 15 de diciembre habrá una revisión de las tasas de interés, lo que podría derivar en un aumento. Por ello se deben analizar opciones a inicios de año o esperar algunos meses si se presenta volatilidad.

Goyeneche Sillas dice que si no se adquiere ahora, sino que en los planes está comprar alguna unidad el siguiente año, hay que comparar aquellas que provienen de ensambladoras nacionales, donde probablemente no se registre mucho incremento en los autos, no así en aquellos importados.

Si es una necesidad para el negocio o de forma personal se debe revisar muy bien que aún son precios que no se hayan visto muy afectados.

En términos de los créditos automotrices las tasas de interés ya subieron, pero a niveles muy razonables, entre 11% o 12%, un crédito razonablemente bueno.

Si no es completamente necesario comprar un vehículo nuevo porque el actual está aún en buen estado, lo mejor es quedarse con él hasta que las condiciones de volatilidad se tranquilicen, que se puede prever que sea para mediados del próximo año, cuando las decisiones de Donald Trump ya hayan marcado un camino en la economía.

Tarjetas de crédito

Los expertos coinciden en que las tarjetas de crédito son el producto financiero más inestable porque está sujeto a tasas variables, además que son las más caras, de hasta 50%, por lo que se debe buscar el freno a su uso.

Si se utiliza una tarjeta, la persona debe buscar pagarla de forma inmediata, unos seis meses es un plazo prudente por lo que se debe planear este gasto.

En cuanto a créditos personales y de nómina, la persona debe cuidar cuál es el fin del efectivo, si será para un gasto necesario o para bienes o esparcimiento que no se necesitan.

Si actualmente se cuenta con un adeudo en alguna tarjeta, muchos bancos ofrecen la opción de transferencia de saldos con menores tasas de interés y fijas, por lo que lo mejor es realizar este movimiento.

