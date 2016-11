¿Sabes qué es el trabajo Pro Bono?

Es la prestación de servicios para personas de bajos recursos, sin pretender pago

CIUDAD DE MÉXICO (24/NOV/2016).- Como punto de partida, está la responsabilidad ética de un abogado, quien decide apoyar en los casos de personas que no cuentan con recursos. Antes que percibir un pago, piensa en el bien de un individuo que busca justicia. Su obligación es moral, en pocas palabras.



El Trabajo Pro Bono se declaró desde 2008, y entró en vigor en Latinoamérica a comienzos de ese año.



En México existen despachos y abogados litigantes que se adaptaron a este tipo de trabajo. José Antonio Hassaf Abraham, socio fundador de Kroy Abogados, compartió de qué se trata. "Trabajar cierta cantidad de horas en la prestación de servicios legales y asesorías para personas con bajos recursos, sin pretender pago. Es un compromiso voluntario y con mucho valor moral", señaló.



Dentro de la responsabilidad social, la abogacía se suma a la psicología y publicidad, que son los principales apoyos para contribuir con la comunidad. Porque Pro Bono es una expresión latina que se traduce como "para el bien público".



La importancia del trabajo Pro Bono radica en su contribución a la sociedad



Un abogado que realiza esta labor, no deberá confundirse con un abogado de oficio, ya que lo primero consta de un apoyo voluntario en pro de la justicia, mientras que el otro, es generalmente un profesional que contrata el Estado para darle trámite y seguimiento a un caso de un preso que no cuenta con capital para los honorarios de un abogado privado.



La importancia del trabajo Pro Bono radica en contribuir con la sociedad, consta de cooperar con gran compromiso con organizaciones sin ánimo de lucro y así ayudar en sus procesos legales y jurídicos a otros grupos que son menos favorecidos.



Por ejemplo, en la frontera sur de la República Mexicana, los grupos de migrantes que llegan y sortean varias problemáticas, son socorridos por abogados que por medio del trabajo Pro Bono, ayudan a éstos a solucionar los asuntos legales que presentan.



En resumen, ayudar a quien menos tiene, el abogado no piensa en expectativas de ingresos, simplemente, el compromiso es humano y promotor de la justicia.