Imposible, que Estados Unidos abandone TLCAN: CCIJ

Daniel Curiel explica que abrir el tratado para negociarlo puede llevar cuatro o seis meses

GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2016).- Ante la postura de Donald Trump sobre redefinir o incluso eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCan), el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), en voz de su dirigente, Daniel Curiel, se muestra seguro de que el presidente electo de Estados Unidos no cumplirá sus amenazas, ya que tendrían fuertes repercusiones económicas para el vecino país del norte.

Asimismo, explicó que abrir el tratado para iniciar negociaciones podría tardar entre cuatro y seis meses, ya que la iniciativa deberá ser aprobada por el Congreso estadounidense y por la Organización Mundial del Comercio (OMC); sin mencionar que la decisión de renegociación del TLCan recae sobre todos sus miembros, por lo que tendrían que establecerse mesas de diálogo entre México, EU y Canadá.

Aunque se prevé que los cambios propuestos no sean drásticos, aún "no sabemos en qué términos" se realizarán, aseguró Daniel Curiel. No obstante, dejó claro que Estados Unidos "no se va a salir (del TLCan), eso es imposible".

De acuerdo con Curiel, EU tiene un déficit en su balanza comercial de 750 mil millones de dólares, "pero el déficit comercial con México es sólo de sesenta mil millones", por tanto, al romper relaciones con México, Estados Unidos "sólo resolvería el 8% de su problema".

Además, "por cada dólar que exporta México, cuarenta centavos son de productos que provienen de Estados Unidos", es decir, este último país registraría una pérdida del 40% por cada dólar que se exportara.

De igual forma, el presidente de CCIJ aseguró que seis millones de empleos en EU dependen del tratado de libre comercio y que existen estados como Idaho "que le venden más a México que al mismo Estados Unidos", lo cual constituye una fuerte razón para que Trump reconsidere su postura.

El empresario afirmó que el TLC "es el cinco por ciento de la población del mundo, pero entre México, Estados Unidos y Canadá se produce el 25% de los alimentos que se venden" a nivel internacional, ante lo cual cuestionó: "¿Cómo le va a hacer Estados Unidos para salirse de pertenecer al bloque más importante de producción de alimentos?".

"Era un tema de discurso de campaña nacionalista, que le salió bien, ganó, las elecciones, pero de eso a que pueda llevar a cabo lo que él pretende porque Estados Unidos es una república y él no es un rey", concluyó.



Pide CCIJ al Gobierno Federal no firmar el TPP

"Si Estados Unidos y Canadá ya no van a firmar el Acuerdo Transpacífico (TPP), no tiene ningún sentido que México se meta a negociar", aseguró Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco, quien pidió al Gobierno federal que el país no firme el acuerdo.

De acuerdo con Curiel, México se incorporó al TPP por la cercanía comercial que se mantenía con Canadá y Estados Unidos,"teníamos que ir en bloque como TLCan". No obstante, al quedar fuera sus principales socios comerciales, "pierde fuerza para México el Acuerdo Transpacífico".

"No tiene sentido seguir con las negociaciones puesto que tenemos tratados con 45 países", entre ellos Japón y "de alguna manera, (...) China", además de Canadá, Estados Unidos, Perú y Chile, por lo que salir del acuerdo no dañaría las relaciones comerciales de México.

Además, "es mucho más lo que se puede afectar a la industria, sobre todo la tradicional, con los bajos costos que se tienen de manufactura en Asia". Los sectores más perjudicados, según las previsiones del consejo, serían los correspondientes al calzado, el vestido y la industria textil.

EL INFORMADOR / PAOLA RÍOS