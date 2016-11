México alista argumentos para dialogar sobre el TLCAN

Ildefonso Guajardo apunta que están analizando cómo mejorarlo y cuáles rutas no son convenientes

VILLAHERMOSA, TABASCO (23/NOV/2016).- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, señaló que México se prepara para presentar los argumentos del por qué el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sigue siendo el mejor instrumento para integrar a la región.



"Nos estamos preparando para ver cómo podemos mejorarlo, pero también nos preparamos para demostrar que algunas de las rutas a lo mejor no son las más convenientes porque no serían de mejor beneficio para Canadá, México y Estados Unidos", apuntó.



En rueda de prensa, señaló que una vez que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión el próximo 20 de enero, a partir de ahí es lógico que empezará un diálogo con la nueva administración.



"Sobre todo en los temas de la agenda bilateral y un tema que es trilateral, que es el TLCAN", añadió.



Refirió que tanto el Presidente Enrique Peña Nieto como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han dicho que están listos para dialogar sobre cualquiera de estos temas, incluyendo el Tratado de Libre Comercio.



Refirió que hace más de 20 años cuando se hizo el TLCAN, el comercio electrónico no era parte importante de las economías y hoy es una parte fundamental entre los países.



En este sentido, comentó que el TLCAN no cuenta con un apartado que regule el comercio electrónico, lo que sí contemplaba el Acuerdo Trans Pacífico (TPP), por lo cual se puede modernizar el TLCAN de manera indirecta.



Guajardo Villarreal apuntó que se ha escuchado la posibilidad de plantear aranceles, pero habrá que esperar la llegada de un nuevo equipo a la administración norteamericana y haga planteamientos concretos.



"Una vez que revisen, analicen las ventajas que esta unión estratégica tiene, sobre todo frente a una posición que se está viendo que los países no compiten como islas aisladas, sino como regiones".



Por lo pronto, expuso que el TCLAN está actual, vigente y aportando grandes beneficios a los tres países involucrados.



"En ese sentido, mientras estemos en un tema de análisis y eventual diálogo sobre este tratado, este tratado sigue operando y sigue arrojando flujos tan impresionantes de comercio que ha logrado".



En relación al TPP, mencionó que es un caso distinto porque aún está en proceso de ratificación en cada país y hasta cumplir esa etapa entraría en operación.



"Quiere decir que no había ningún tipo de operación económica ligada a este acuerdo", dijo.



Luego de participar en la inauguración de la 37 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria, el titular de Economía añadió que ante el anuncio de que Estados Unidos saldrá del acuerdo, los 11 países restantes tendrán que evaluarlo ante este escenario que cambia el paradigma del TPP.



Abundó que México se ha integrado de forma eficiente a América del Norte y a América del Sur, aunque no se tiene una estrategia explícita con Asia, que ha sido de los continentes con mayor tasa de crecimiento en el mundo.



"Entonces a partir de eso, o avanzamos en el TPP o lo replanteamos y derivamos en acuerdos bilaterales o lo ubicamos en otra pista de lanzamiento que podría ser la alianza pacífico donde Chile, Perú, Colombia y México están abriendo sus horizontes de comercio hacia el Asia-Pacífico", concluyó.